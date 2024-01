Continua calvario en el Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició el nuevo año con problemas en la farmacia y falta de reactivos para estudios de radiodiagnóstico en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 de Torreón. Los bloqueos de vialidades y los distintos reclamos que hicieron derechohabientes el año pasado no fueron suficientes para que la institución le pusiera una solución al servicio deficiente que se brinda en la farmacia, localizada sobre el bulevar Revolución.

Ayer 4 de enero de 2024, había filas kilométricas y tan solo para conseguir un antibiótico como la penicilina, usuarios como Alina Hernández, tuvieron que esperar hasta tres horas. Era la una de la tarde, y de acuerdo a un conteo que hizo El Siglo de Torreón había casi 200 personas formadas en dos filas, una de ellas era la de las personas adultas mayores. Muchos de ellos llegaron en bastones, andaderas, sillas de ruedas y con férulas de apoyo para las piernas. Hubo quienes de plano, se sentaron a esperar en la banqueta o se recargaron en las barandillas porque ya era mucho el cansancio. La gran mayoría, acude por medicinas para tratar enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, cardiopatías, renales, e hipertensión.

"Tengo cuatro años viniendo constantemente y he visto las deficiencias, dinero tienen pero falta voluntad para poner fin al gran problema de la farmacia, es ilógico que 25 consultorios médicos manden a cuatro o cinco ventanillas a toda la gente a surtir sus recetas. Dentro de mis ideas, está que a los adultos mayores les pusieran otros lugares para surtir sus recetas, con más cajas. ¿Cómo es posible que una persona que vende burritos, ponga más locales de burritos y aquí no puedan poner más lugares para surtir la medicina?. Otra idea es que si toda esta gente es la misma que viene cada mes, le den la medicina a los médicos y que ellos se los entreguen a los pacientes.

Aquí cada vez es peor, falta personal e infraestructura y los trabajadores del IMSS son los que debieran estar cerrando el bulevar para protestar y no nosotros, esto es cosa de ellos. Que ponen a los federales en los accesos que porque se roban el medicamento, ¡se los roban ellos, no nosotros!, ¿nosotros qué tenemos que ver?, esto es una tortura", dijo Juan Carlos Simental, un derechohabiente que estaba formado en la fila. La delegación Coahuila, ha dicho que en el estado hay 2.3 millones de derechohabientes y que se estima que se atienden cerca de 38 mil recetas médicas en las distintas unidades de salud. En 2023, el Instituto anunció una inversión de 63 millones de pesos para la rehabilitación de algunos servicios de la clínica No. 16 pero no se incluyó la farmacia.

Los mismos usuarios que se encontraban en la hilera, denunciaron que en el HGZMF No.16, no hay estudios de radiodiagnóstico desde noviembre del año pasado. Ayer, a algunos pacientes que padecen insuficiencia renal crónica y venas varicosas de los miembros inferiores les dijeron que regresaran hasta finales de este mes para ver si ya se contaba con el servicio. Mostraron solicitudes fechadas el 8 y15 de noviembre de 2023 en las que, los médicos pedían un ultrasonido doppler vascular periférico.

A finales de diciembre del año pasado, derechohabientes expusieron la misma situación y en esa ocasión, les informaron que no había reactivos para los estudios de radiodiagnóstico. El personal de salud les informó que solo tenían reactivos para tratar a pacientes críticos que se encontraban en Terapia Intensiva.

"Todos tienen una cita en su hoja, este asunto no es de hoy, es desde hace siete días, a todos los pacientes de la semana pasada, también se les regresó a su casa, están molestos, los entiendo, pero esto ya no es ni de la parte del área de Rayos X ni de la clínica, ya que el suministro viene de México, como no llegó este suministro y reparte a todo el estado, en Coahuila no hay, de lo del IMSS.

La única solución alternativa es que tienen que ir con su médico a buscarlo y decirle el motivo por el cual no se les tomó (la radiografía), si la cita la tienen mañana o en estos días, díganle que no se les tomó porque no hay líquido revelador, así le van a decir, y él les va a dar la solución alternativa.

Si les dicen, 'vayan a reagendarlo', vienen conmigo y se los reagendo pero hasta el 22 de enero, ¿por qué?, porque también hay probabilidad de que los primeros de enero no se les tome porque no sabemos cuándo llegue este suministro. Que tengan bonita tarde", les dijo un trabajador de la clínica a las y los derechohabientes.