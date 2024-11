Contexto lagunero

Para el año 2030, el valor económico total agregado por la Inteligencia Artificial se proyecta para alcanzar $15.7 trillones de dólares. Mantenerse al día con las tendencias de la tecnología en los negocios, permitirá a las empresas mantenerse competitivas y ser innovadoras.

Existen 6 tecnologías emergentes: inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), cadena de bloques (blockchain), realidad extendida (XR), redes móviles que usan tecnología de quinta generación (5G) y el procesamiento local de datos cerca de los usuarios y dispositivos (Edge computing). La adopción de estas tecnologías permite mejorar los procesos optimizando los costos y las relaciones con los clientes.

Inteligencia artificial (IA) y su subconjunto Machine Learning. Son tecnologías esenciales para las empresas para analizar datos, identificar patrones predecir resultados, recomendar acciones y apoyar la automatización de los procesos en tiempo real. Cuando se integran la IA y el ML, mejoran la eficiencia, la innovación y las oportunidades reduciendo costos. Las empresas que no los adoptan corren el alto riesgo de perder competitividad.

Todos los negocios se pueden beneficiar con AI y ML, el primer paso es evaluar los flujos de trabajo existentes e identificar áreas que pueden automatizarse o mejorarse usando estas tecnologías. La integración debe basarse en establecer prioridades basadas en el esfuerzo e impacto requeridos. Un problema común es que las empresas carezcan de recursos y personal con talento para desarrollar la IA. Se estima que el mercado global de Ia AI alcance $40 billones de dólares en 2025.

Internet de las cosas (IoT). La IoT es un ecosistema de sensores, mecanismos y objetos interconectados, los cuales pueden colectar datos, intercambiarlos y actuar basado en ellos sin intervención humana. La IoT transforma rápidamente las operaciones de los negocios en manufactura, cadena de suministros, y más mediante la optimización de costos e impulsando la experiencia con los clientes. IoT está transformando rápidamente los negocios permitiendo conocimiento en tiempo real de todas las operaciones y su automatización, desde la manufactura hasta los clientes, conectando sensores y mecanismos para aumentar la eficiencia. El mercado de IoT se espera que alcance $3,400 billones de dólares en 2030.

Para implementar IoT, las empresas deben primero identificar los objetivos críticos que quieren lograr -por ejemplo, mejorar las relaciones con los clientes, reducir los tiempos muertos de la maquinaría mediante mantenimiento predictivo, mejorar la calidad del producto o productos, mayor rapidez en procesamiento de pedidos, etc. Después de lo anterior, se debe decidir cuales sensores o mecanismos se emplearán para colectar datos valiosos para lograr los objetivos.

Al implementar la IoT se debe poner atención a los riesgos potenciales de seguridad y a las idas diseñadas para reducir el impacto y severidad cuando se rompan las barreras de seguridad.

Cadena de bloques. Es un sistema de registros descentralizado acerca de las transacciones y datos intercambiados en una red segura y confiable, usando criptografía y protocolos. Lo anterior elimina la intermediación, aumenta la seguridad y reduce los costos.

Usando la criptografía y mecanismos de consenso -protocolos que permiten que los nodos de una red descentralizada lleguen a un acuerdo sobre un conjunto de datos-, se asegura la confianza y la integridad. La cadena de bloques elimina la intermediación, mejora la seguridad, facilita los flujos de datos y reduce los costos. Para aplicar la cadena de bloques, las empresas deben identificar los procesos que involucran intermediarios múltiples y que tienen el potencial de no ponerse de acuerdo. Las transacciones que requieren una impecable auditoria como las facturas, las órdenes de compra, los reportes de los clientes, etc., son buenos candidatos para la cadena de bloques Realidad extendida (RE). Las tecnologías de realidad extendida, tales como realidad virtual, realidad aumentada y realidad mezclada, están creando ambientes digitales inmersivos que se integran con el mundo real para transformar interacciones hombre-máquina. La realidad extendida abre nuevas posibilidades para mejorar las relaciones con los clientes, el entrenamiento de los empleados, el diseño del producto, etc. La realidad extendida se refiere a ambientes digitales inmersivos operados por dispositivos y programas que mejoran los ajustes del mundo real. La XR representa la siguiente ola de interacción hombre-maquina al permitir las experiencias basadas en simulación, colaboración remota e hiper personalización.

Para el año 2027 se estima que se inviertan $10.5 billones de dólares. Las empresas que quieran emplear la XR deben iniciar identificando trabajos o procesos que se podrían mejorar con las tecnologías de inmersión. Desarrollar soluciones de XR experiencia en diseño multidisciplinario, modelamiento en 3D, desarrollo de aplicaciones y creación de contenidos Tecnología 5G. Esta tecnología se refiere a las redes de comunicación inalámbricas de quinta generación que son capaces de suministrar datos con velocidades significativamente más rápidas, con menos retardos y más ancho de banda que 4G.

La inversión en tecnología 5G se estima en $995 billones de dólares para el año 2033. Ya que la cobertura de 5G se está globalizando, será una plataforma esencial para las innovaciones emergentes en vehículos autónomos, realidad aumentada, realidad virtual, IoT, AI, y tendencias analíticas de datos. Para prepararse para la tecnología 5G, las empresas deben relacionarse con casos ligados a conectividad avanzada, datos y necesidades de procesos. Procesamiento local de datos (Edge Computing).

Esta tecnología se refiere al procesamiento descentralizado de datos y equipos de cómputo localizados cerca de los mecanismos y sistemas que generan datos en tiempo real. En lugar de enviar los datos a la nube o centros remotos de datos, Edge computing lo hace mediante microcentros de datos en redes periféricas. Edge Computing permite análisis de datos en tiempo real, reduce demoras, mejora la seguridad y más. El mercado de Edge Computing representará $9930 millones de dólares para el año 2027. Para explorar Edge Computing, las empresas deben identificar los casos con en donde sea necesario aplicar datos en tiempo real.

La aplicación de nueva tecnología en las empresas continuará y no muestra signos de disminuir. Las empresas deben aprovechar estas tecnologías para permanecer competitivos en sus mercados. Las áreas de oportunidad son: invertir en entrenamiento y proyectos piloto con estas tecnologías, contactar especialistas con experiencia para acelerar la adopción con éxito.

Permanecer actualizado en las aplicaciones nuevas, los casos de éxito y los reglamentos. Enfocarse en la adopción ética y el impacto ambiental positivo.

Fuentes de referencia: Mariya James, tecnóloga. Value Coders, estrategias de innovación.