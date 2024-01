Consultorio deportivo

“Para empezar el año…” una vieja canción de la autoría del maestro Rubén Fuentes con dos grandes interpretes la gran Lucha Villa y el incomparable Marco Antonio Muñiz nos lleva a las famosos y tradicionales deseos de año nuevo, muchos de estos propósitos van ligados a nuestra salud y a la forma en que la actividad física es necesaria para dejar atrás hábitos poco saludables.

Antes de entrar en tema, primero que nada deseo de todo corazón que el año que terminó haya sido de gran provecho y enseñanzas y que este 2024 traiga una buena carga de bendiciones y salud para usted y su familia.

Iniciemos el año con una buena actitud, si usted es afecto a una actividad física continúe disfrutándola, mantenga la disciplina y busque asesoría para obtener un mayor provecho que redunde en mejores resultados. Si no ha iniciado una actividad de igual forma busque asesoría a fin de evitar daños y para que los resultados iniciales obtenidos sean favorables de tal forma que lo motiven a continuar en la actividad elegida. Al iniciar su actividad debe tener un parámetro inicial para que vaya observando los resultados conforme avance en su actividad. De la misma forma si no ha elegido la actividad busque la ayuda profesional que le permita obtener los mejores resultados en fuerza, velocidad y resistencia, las tres esferas del entrenamiento físico. Al hablar de ayuda profesional me refiero a un examen médico deportivo, a una adecuada orientación nutricional y una asesoría por un profesional de la actividad física e incluso apoyo emocional por psicólogos que nos apoyen con una intervención de reforzamiento de nuestras intenciones de modificación en nuestro estilo de vida, inicie con actividades con metas alcanzables, esto apoyara la decisión de iniciar una actividad física, tome la ropa adecuada y un buen par de zapatos tenis para que inicie si su salud y las condiciones lo permiten con una caminata, una actividad al alcance de todos en la que además de obtener beneficios físicos tendremos posibilidad de ordenar nuestras ideas ¡decídase! Sea persistente y obtenga beneficios para su salud.

Y se da un inicio muy taurino con la novillada el día de hoy en punto de las 16:30 en la plaza Alberto Balderas de Ciudad Lerdo con el debut en su tierra ya como novillero de Juan Manuel Ibarra, alternando con Jesús Torres “Jesusín”, Lázaro Rodríguez y Vladimir Rodríguez que lidiaran cuatro ejemplares de Campo Grande. ¡Feliz 2024 y nos vemos en Ciudad Lerdo!