Conozco perfectamente las necesidades, pero también las respuestas: Sergio Lara

Este martes, el candidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Torreón, Sergio Lara Galván, presentó su perfil a la ciudadanía en una edición más del Lado B de la noticia, en esta ocasión conducido por la editora Mariana Onofre.

Inició su labor en la administración pública en 1997, luego del primer triunfo de la oposición en las elecciones en Torreón con Jorge Zermeño. Pese a su experiencia, afirma "yo no me considero un político de carrera, me considero más un servidor público".

Su primer trabajo fue en Seguridad Pública, donde ha colaborado en tres administraciones y la describe "conocer perfectamente bien...es un área muy sensible para todos conocidos, un área que debemos de darle la importancia y la relevancia que tiene y además entenderla desde, un tema que es multifactorial, no es únicamente el policía, sino son muchas otras circunstancias las que rodean este rubro".

Candidatura por el PAN en solitario a nivel local y en coalición al nivel federal

Lara Galván destacó su militancia desde hace 25 años en el partido y afirmó estar orgulloso de participar en Acción Nacional.

Señaló que 'la situación de la sociedad en México tiene que ver precisamente con los desaciertos, con las equivocaciones y con el mal gobierno (del presidente López Obrador) que padecemos actualmente'.

Criticó que la actual administración federal " además de ser un gobierno demagógico, es un gobierno que no tiene rumbo y no tiene proyecto, hemos retrocedido en todos los rubros".

Ello provocó que a nivel federal se hiciera un esfuerzo a través de distintos institutos políticos como lo es el PAN, el PRI y el PRD, encabezados por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

El aspirante panista apuntó que a nivel local no se logró conjuntar la alianza por lo que está postulando sus propuestas.

Fuerza del PAN en Coahuila

Sergio Lara Galván. (FERNANDO COMPEÁN)

Cuestionado sobre por qué el PAN solo obtuvo una preferencia del voto 6 % en las elecciones anteriores a gobernador, Lara Galván explicó que se fue en alianza y se da el caso que "la gente se suma a votar por las siglas del partido que propone el candidato o la candidata, en Aguascalientes sucedió exactamente lo mismo, pero con una candidata del pan que es ahora gobernadora".

Como referencia, el candidato fue Manolo Jiménez, exalcalde por el PRI en Saltillo.

Apuntó que en campaña ha tenido una "excelente recepción de parte de quienes lo han recibido en sus hogares", por lo que considera hay ánimo de apoyar a Acción Nacional.

"He tenido una excelente recepción de parte de las personas que me han dado la confianza de abrirme su puerta, de recibirme en sus casas."

Agregó que hace dos años terminó su gestión en la administración, "conozco perfectamente bien cuáles son las necesidades, pero también cuáles son las respuestas hacia esas necesidades".

Propuestas

Señaló que el tema del agua es una de las grandes necesidades que se tienen, "en todas las colonias que hemos visitado, es exactamente la misma situación de la carencia o de la insuficiencia del suministro de agua potable".

Otra problemática es la movilidad, uno de cuyos aspectos es el transporte público el cual mientras el proyecto Metrobús no se ha concluido lo que se ha consolidado es el deterioro de las unidades, la deficiencia en el transporte y la falta de modernización de las rutas.

Expresó que el modelo de seguridad ha funcionado y solo queda mejorarlo, "en la sensibilización de la gente preventivo hacia la ciudadanía, el retomar la confianza de la gente, el evitar abusos."

Lara Galván afirma que es "la mejor opción, lo único que les puedo garantizar de mi parte es seriedad, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la administración que seguramente encabezaré".

Perfil

Lara Galván es licenciado en Derecho y ha incursionado en el servicio público por alrededor de 20 años además de trabajar en cinco administraciones municipales. Donde considera que ha adquirido una experiencia muy importante desde la práctica, pero nunca ha perdido la perspectiva del ciudadano".

Declaró que ha sido regidor, alcalde, secretario del Ayuntamiento, entre otros cargos.