El 24 y el 25 de diciembre son días intensos donde hay buenos deseos, renovación valores sobre la paz, esperanzas para un mundo mejor, a pesar de que la realidad diga lo contrario todo el tiempo. La navidad permite que las familias se reúnan para renovar afectos y conmemorar (recordar). La navidad abre un paréntesis en la vida cotidiana para celebrar.

Hay diversas conmemoraciones, religiosas o laicas, y en esta ocasión queremos recordar una leyenda musical, un fenómeno cultural que sigue vigente, la música del cuarteto de Liverpool. Hace poco se estrenó un nuevo documental sobre la visita de estos cuatro músicos ingleses a Nueva York en febrero de 1964, "Beatles '64". Para los fans de este grupo siempre hay interés en las novedades que salen sobre ellos. Su vigencia se expresa, por ejemplo, en el muy numeroso grupo de personas que llenan los conciertos que da Paul McCartney en sus giras mundiales, que mantiene viva la leyenda Beatle.

Cualquier definición de lo que es una leyenda puede embonar con el fenómeno que representan los Beatles: se trata de una narración que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Digamos, en este caso, que se transmite de forma auditiva y audiovisual, en discos, películas, conciertos. Esta música, que para algunos ya es clásica, aunque no sea de los siglos XVII y XVIII, se ha mantenido vigente a lo largo de varias décadas.

Mi generación y la anterior, experimentamos el fenómeno de los Beatles en los años 60's. Todo el tiempo llegaban novedades: la primera película, "A hard days night", se estrenó en 1964; al año siguiente llegó la segunda película, "Help", ambas dirigidas por Richard Lester. Después hubo otras como la de dibujos animados, Yellow Submarine, y luego vinieron "Magical Mistery Tour" y "Let it Be". Los Beatles se separaron en 1970, a John Lennon lo asesinaron en 1980 y George Harrison murió en 2001. Sin embargo, mientras la banda se mantuvo junta nunca visitaron México; fue hasta noviembre de 1993, casi 30 años después de su viaje a Nueva York, cuando Paul McCartney aterrizó en la ciudad de México y dio un concierto memorable al que pude asistir. Recuerdo que un titular de prensa encabezó sus ocho columnas así: "bienvenido Sargento Pimienta". Nueve años después, en 2002, regresó el Beatle a México y pude llevar a mi hija de once años a su concierto. Estuvo feliz.

Hay música de los Beatles en muchos registros y ritmos, desde lo sinfónico hasta el canto gregoriano. Visto a la distancia se ve que la gritería que acompañó a la banda en sus conciertos de los años sesenta era una expresión explosiva de fans que los perseguían por todas partes. Llegar a Nueva York hace 60 años fue deslumbrante para los mismos Beatles, según lo comentaron en alguna conferencia de prensa. El fenómeno de masas que representaban en aquella época, los juicios sobre su contribución a la música, al rock y a la cultura pop, se entendieron mejor después de esos años, ya cuando la banda se había separado. Hoy es fácil encontrar referencias sobre cómo los Beatles revolucionaron la música. Sin duda, fue impresionante su evolución musical y ver, por ejemplo, cómo pasaron de She Loves You al disco de Abbey Road.

Los Beatles dejaron los escenarios en 1966 y se metieron al estudio para crear sus mejores seis discos: "Revolver", "Magical Mistery Tour", "Sargent Peppers", el doble disco blanco, "Let it Be" y "Abbey Road". La última vez que tocaron en vivo fue en enero de 1969, en la azotea del estudio de Apple durante 45 minutos. Varias de esas grabaciones están en el disco de "Let it Be". Peter Jackson, el famoso director de "El Señor de los Anillos", convirtió 60 horas de grabación y las transformó en un espléndido documental de tres partes con casi 9 horas de duración, "Get Back", (noviembre de 2021), en donde se puede apreciar el proceso creativo del último disco de la banda. Hay un excelente grupo holandés, The Analogues, que da conciertos sobre estos seis discos que los Beatles nunca tocaron en vivo.

Hoy conmemoramos a esa cultura popular que sigue viva, emociona a varias generaciones, construye memorias y produce nostalgias. Felices fiestas…

@AzizNassif