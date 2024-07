Confunden declaración de Jueza a obreros de AHMSA

El Sindicato Nacional Democrático es el representante legal de los obreros de AHMSA pero en el Concurso Mercantil no tiene personalidad jurídica. En procesos de orden mercantil como éste, los trabajadores no tienen participación en el juicio, explicó Haziel Valdés Orozco.

El entrevistado, Secretario de Actas del Comité Ejecutivo Local de la Sección 288 del organismo sindical, precisó que la ley contempla sólo a la empresa y acreedores. Expuso que en los procedimientos concursales no tienen participación los trabajadores porque la misma ley da prioridad a sus derechos.

Valdés Orozco expuso que en días pasados el secretario general nacional del Sindicato Democrático, Ismael Leija Escalante, solicitó por escrito a la Juez de Concursos Mercantiles Ruth Haggi Huerta información sobre el proceso legal.

La juzgadora le respondió del mismo modo y posteriormente de manera verbal, que para los efectos legales el sindicato no tiene participación en el juicio. Y no tiene personalidad jurídica para solicitar información del expediente.

Esto, explicó Haziel Valdés, sólo significa que no tiene personalidad legal el sindicato para intervenir en el concurso mercantil. “Pero muchos compañeros interpretaron la repuesta de la Juez por otro lado y pensaron que no tenemos la toma de nota. Pero no es eso”, explicó el Secretario de Actas.

Sin embargo el sindicato sí es el representante legal de los obreros ante Altos Hornos de México, ante la Secretaría del Trabajo, ante el IMSS y en los tribunales laborales, precisó el Comité Local.

Citó como ejemplo la demanda laboral colectiva que prepara el la cúpula obrero-sindical en tribunales laborales contra AHMSA. “Si no tuviéramos la personalidad jurídica para representar a los obreros, no nos la admitirían”, afirmó.

Agregó que la querella multitudinaria incluye también a los trabajadores que firmaron su baja voluntaria de la acerera y que son considerados como ex trabajadores. Son los obreros que están a la espera del pago de su terminación.