Conflicto en el Tec de Saltillo podría dejar sin clases a más de 2 mil alumnos

La Directora del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), Ania Sánchez Ruiz, informó que no existe una fecha establecida para el pago de salarios atrasados a 21 docentes, quienes llevan mes y medio sin recibir su remuneración.

Este conflicto, que se origina presuntamente por ajustes administrativos entre la Dirección del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Secretaría de Hacienda a nivel federal, sigue sin una solución próxima.

Los docentes afectados no han recibido el pago correspondiente a tres quincenas, lo que ha generado incertidumbre y tensión dentro de la institución; sin embargo, Sánchez Ruiz aclaró que la administración del ITS no es responsable del retraso, ya que los recursos están etiquetados y destinados para ser ejercidos bajo la supervisión de la Dirección de Planeación.

La directora enfatizó que el problema es “un tema de Hacienda” y desmintió los rumores de que la falta de pago se deba a un error administrativo interno en el Tec de Saltillo: "Hemos estado en constante comunicación con la directora de personal y otros involucrados en este procedimiento", añadió Sánchez Ruiz.

Ante esta situación, los docentes manifestaron su inconformidad a través de redes sociales y advirtieron que no registrarán las calificaciones del semestre agosto-diciembre 2024 si el problema no se resuelve.

Esto podría afectar a aproximadamente 2 mil 400 estudiantes, quienes enfrentarían el riesgo de reprobar el semestre, además de que su proceso para programar horarios en ciclos escolares futuros e incluso su titulación podrían verse comprometidos.

Además, algunos profesores han criticado la priorización de recursos en el instituto, sugiriendo que se han destinado fondos a otros eventos en lugar de atender el pago de sus sueldos.

Específicamente, señalaron que la organización de la posada navideña, con un presupuesto estimado de 400 mil pesos, fue considerada como más importante, antes que resolver la situación salarial de los docentes.