Confirman 132 casos de Hepatitis A en Torreón

En relación al brote de hepatitis A que se registró este año en el municipio de Torreón, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 reportó mediante estudio epidemiológico 689 casos probables y de ellos, 132 fueron confirmados a través de serología (IgM); son 78 hombres y 54 mujeres.

Del total de los casos sospechosos, un 39 por ciento se concentró en las colonias Villas Zaragoza (22.4%); Campo Nuevo Zaragoza (6.3%), Monterreal (5.9%) y Hacienda Santa María (4.1%).

De los casos confirmados, el grupo de edad mayormente afectado fue el de 15 a 24 años con 50 casos, seguido del de 25 a 44 años con 46 casos, de 5 a 14 años con 26 casos, 45 a 64 años con 6 casos, 65 y más con 3 casos y de 1 a 4 años, hubo un caso.

Por tipo de atención médica, el 92% de los pacientes (122) recibieron manejo ambulatorio y el resto, un 8% (10) requirieron hospitalización. Además, hubo dos fallecimientos de un masculino de 46 años residente de la colonia Quintas San Antonio y de otro masculino de 28 años con residencia en la colonia San Felipe, ambos casos alejados de los sectores mayormente.

En cuanto a la evolución del brote en las cuatro colonias afectadas, Humberto Gerardo Flores Muñoz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica, dijo que se encuentra bajo control, sin embargo, siendo la hepatitis A una enfermedad endémica en la región, se continuarán presentando casos.

El doctor dijo que hay casos en los cuales no se hicieron estudios confirmatorios pero que sí se trató de hepatitis A. “Hay casos por ejemplo, algún hospital que me notificó o algún consultorio anexo a farmacia que nada más vieron al paciente que estaba amarillo, y lo notificaron como caso probable de hepatitis pero no le mandaron a hacer estudios confirmatorios”, explicó.

En cambio, indicó que hubo instituciones de salud que reportaban el caso ya con la prueba serológica, mientras que otros, enviaban la muestra sanguínea a la Jurisdicción para que esta a su vez, la mandara para su análisis al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Comentó que siguen las acciones de prevención y control en las colonias afectadas y en escuelas de todos los niveles, en labor conjunta con Regulación Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica.

Se han impartido pláticas de fomento a la salud, medidas preventivas y mecanismos de transmisión, además de que hay revisión sanitaria de baños, bebederos, cooperativas, cisternas, tinacos y medición de cloro residual.

Por parte de Promoción a la Salud, también se intensificaron acciones en tres colonias a través de perifoneo y visitas casa por casa. De igual forma, en los Centros de Salud aledaños a colonias con casos, se colocaron periódicos murales con información alusiva a la hepatitis viral A.