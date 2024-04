Confianza absoluta

Contar con un confiable staff de pitcheo, es fundamental en las aspiraciones de todo equipo de beisbol que apunte a la gloria deportiva, de eso son conscientes los Algodoneros del Unión Laguna, quienes a decir de su coach de pitcheo, Jesús Manso, tienen plena seguridad en que su arsenal de brazos es lo suficientemente bueno para pelear por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los Algodoneros sostuvieron ayer un juego interescuadras en el Estadio de la Revolución, donde vieron acción distintos lanzadores, como Joe Van Meter, Aldo Montes, Jeremy Walker, Harrison Francis y Rito Lugo, quienes junto a Braden Webb, fueron confirmados como la rotación de abridores del equipo Guinda. Los bateadores trabajaron fuerte durante el juego, en el que tomaron varios turnos al bat, sin jugar defensiva y sin importar si daban de hit o los ponían out; los cátchers Dean Nevárez y Alejandro Flores conectaron sendos cuadrangulares, por lo que lucen listos para entrar en acción durante la temporada regular.

BRAZOS EN FORMA

Esta tarde, a las 17:00 horas, los Algodoneros sostendrán su último juego amistoso de pretemporada, al visitar al equipo Caliente de Durango, en el Estadio Francisco Villa, de la Perla del Guadiana. Al terminar ese juego amistoso, podría darse un último corte de jugadores para el equipo Guinda, que mañana deberá tener listo su roster para el juego inaugural de la temporada 2024 de la LMB, que será este viernes 12 de abril, en el Estadio de la Revolución, ante los Dorados de Chihuahua. Respecto al corte de peloteros, el coach Jesús Manso informó que el relevista Frankie Moscatiello no se quedará con el equipo, por lo que prescindirán de ese brazo.

La programación del trabajo que han hecho los peloteros ha salido a la perfección, apuntó el cubano Manso, quien en entrevista externó su satisfacción: "Llevamos mes y medio de trabajo, lo que teníamos pensado trabajar ya lo logramos. Comenzamos de menos a más, ya en las últimas salidas los abridores han alcanzado los 60 pitcheos, los relevistas han trabajado tres o cuatro veces en una semana, ya todos están listos, tenemos a los seis abridores que van a iniciar la temporada, tenemos estructurado el bullpen con los diferentes roles en el relevo, el cerrador que es Thomas (McIllraith), que lo vamos a repetir. Estamos sanos y con muchos deseos de empezar la temporada".

El honor de lanzar en el juego inaugural de la temporada, le corresponderá al tijuanense Aldo Montes, quien a consideración de Manso, se lo ganó a pulso y el cuerpo técnico coincidió en que es el indicado para recibir ese privilegio: "Hay mucha gente que tenemos como abridores con experiencia, pero siempre es bueno premiar al que lo hace bien. El año pasado, Aldo terminó como nuestro primer abridor, fue el de mejores actuaciones, el que en playoffs se mantuvo todo el tiempo bien y este es un premio al resultado, por eso es que va a abrir el primer juego", adelantó.

TRABAJO DE PRETEMPORADA

Jesús Manso dejó en claro que los resultados obtenidos durante la pretemporada, en cuanto a pizarras se refiere, pasa a segundo término, pues es el trabajo de poner en condiciones los brazos y con planeación a futuro, lo que realmente interesa al staff de coaches: "En pretemporada estás con una carga de trabajo que no es la regulamente tienes durante la temporada, cuando trabajas con carga no tienes la forma deportiva, esa la vas logrando poco a poco, con trabajo. Ahora nosotros hemos bajado las cargas, nuestros relevos estaban lanzando a cuatro o cinco millas (por hora) menos, ahora ya están tirando las millas que normalmente tiran, nuestros abridores también. Obviamente queremos ganar en pretemporada, pero lo verdaderamente importante es trabajar fuerte, porque sin ese trabajo, de la mitad de la temporada en adelante, en los playoffs, ya no tienes fuerza, ya perdiste tu forma deportiva, por eso es preferible perder ahora en pretemporada, trabajar con grandes cargas y estar fuerte en la temporada", describió.

"Sabemos que la afición en La Laguna es muy exigente, por eso buscamos ganar siempre, pero una vez que comencemos bien y el beisbol nos empiece a dar, todo lo que sucedió en pretemporada se olvida. Todos los muchachos han mostrado muy buena actitud y eso es importante, porque tú puedes tirar 99 millas por hora, pero si no tienes actitud, no sacas outs, pero si solamente tiras 90 millas y tienes actitud, ganas de superarte y hacer las cosas, los resultados van a llegar. Estamos bien, tenemos el staff completo, está sano, ahora lo que queda es jugar, el terreno va a decir la última palabra", culminó.