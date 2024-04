Confesiones en 'La Sirenita'

Octavio Paz

Me lo dijo en un tono que no puede recibir un no como respuesta. Lo sabe. Sólo un panqué, fue la estocada final. Allá vamos a "La Sirenita", así le dice mi compañero -de 80cm de alto- a la popular cafetería. Ya sentados, mientras gozaba lentamente su panqué y yo esperaba poder sorber mi ardiente capuchino, se hizo un gozoso silencio. En la mesa de junto, una pareja en atuendos deportivos, discutía. Por qué no lo quieres ver, le dijo ella. El guardó silencio. Ella subió el tono.

No te evadas, esta semana la ley de amparo y la amnistía. ¿Qué crees qué quieren? Van por todo, nos mienten a diario. Y qué me dices de la corrupción, ahora… la Nahle. Por qué no quieres hablar de política. En la empresa hay extorsiones y todos lo saben. Pero igual que tú, nadie quiere hablar de lo evidente. A veces, pocas, algo nos decimos entre nosotros, pero ninguno de los jefes lo ha mencionado. Como tú, bajan la cabeza. No puedes votar por ellos, aunque estés en una oficina pública. El voto es secreto. Qué te van a hacer, el varón con la mirada en la mesa no decía palabra. Eso la enfurecía más.

No me dio una sola probada de su panqué. Subimos al auto, en una esquina topamos con una mujer joven con niño en brazos y otro en la banqueta portando un letrero: "Comida por artesanía". En el piso había morrales, bolsas, objetos artesanales. Traté de explicarle algo de la migración. Quedamos de regresar con comida para ellos, pero al día siguiente ya no estaban allí. La conversación de nuestros vecinos retumbaba. Qué nos pasa, por qué eludimos hablar de política con ciertos amigos e incluso con familiares, ya no digamos con colegas de trabajo. Paz capturó ese rasgo del mexicano: evitar la confrontación pública, las múltiples máscaras. Agachón es la expresión popular, que la nueva y fantástica edición del Diccionario de Mexicanismo equipara a cobarde. Me niego a aceptarlo, al contrario, existe una nueva ciudadanía cada vez más abierta y confrontadora.

Cayó en mis manos un excelente artículo de Sergio Negrete Cárdenas: "¿Una historia similar? Las encuestas en la elección del 2000" publicado en Literal Magazine. El académico del ITESO con ricas experiencias en el exterior, realizó un ejercicio sencillo, pero provocador: regresó a la elección del 2000. Entre noviembre de 1999 y febrero se realizaron 22 encuestas, sólo dos daban la victoria a Fox. Las tendencias se habían cerrado, pero poco. Labastida iba alrededor de ocho puntos arriba. En marzo y abril se realizan 14, sólo dos dan a Fox por ganador. En mayo y junio, el cierre, se levantan 19, de ellas 13 le dan la victoria a Labastida. De las 11 publicadas en la segunda quincena de junio, 8 dan el triunfo al priista. El margen se cierra a 5 puntos. La elección sacude: Fox, 42.52%; Labastida, 36.11%; Cárdenas nunca levantó, 16.66%. ¿Qué ocurrió?, al autor nos responde: "…la gente tenía miedo de decir que votaría por la oposición" y subtitula, "La historia no se repite, pero a veces rima".

En febrero la agencia Activa México reportó que el 63% de los mexicanos tenían miedo de expresar su opinión. Si a ello se agrega el eje principal de la campaña oficialista, que es una amenaza, perder los apoyos que llegan a decenas de millones y la violencia omnipresente, pues el miedo generalizado resulta explicable. Pero regresemos a "La Sirenita". Son múltiples las amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia, son miles las mentiras lanzadas desde el megáfono presidencial, la corrupción es estruendosa. Hablemos de todo ello. Hagámoslo de manera informada y tranquila. Hagámosle ver a los silenciosos o temerosos, que uno de los grandes inventos de occidente es la secrecía. Si les exigen una foto de su boleta que denuncien. Hay otras formas de contener la extorsión.

Por lo pronto tomémonos un café y argumentemos.

Por cierto, una hora después los miré a lo lejos, seguían allí. Agregar paciencia al cafecito, sirve.