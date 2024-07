Condiciona Durango adhesión al IMSS-Bienestar

"Si llegamos a un acuerdo donde la gente salga ganando yo jalo, pero si es un acuerdo como lo tienen en otros lugares donde no hay medicamento, donde la atención no es como debe de ser, no tiene caso", dijo el gobernador de Durango, Esteban Villegas, respecto a si Durango firma convenio de adhesión al IMSS-Bienestar.

El mandatario también dijo que se encuentra en espera de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, nombre al nuevo encargado del IMSS-Bienestar.

"Estamos en pláticas. Ya el presidente nos dijo 'véanlo con Claudia', llévensela tranquilo y véanlo con Claudia", aseguró el mandatario.

Villegas dijo que ganaron en tiempo porque les dieron tres meses con los contratos de IMSS-Bienestar.

"¿Qué les diría yo?, es una negociación distinta. Sí nos hacen el hospital materno-infantil. Si le dan base a todos los trabajadores, pero base, no contrato, si nos van a equipar todos los hospitales, las clínicas, las unidades, si van a hacer la obra de infraestructura que nosotros necesitamos y van a tener el medicamento -sobre todo- en tiempo y forma en cada región. Lo que se requiere en una planeación bien estructurada eso sería lo mejor porque entonces atiendes y le das una respuesta positiva a los trabajadores y una certeza pero no es nomás a ellos sino a la gente, que está bien atendida", aseguró el mandatario.

Mencionó que la carga económica para el Estado es de 700 millones de pesos: "Son por año. De todos modos ahorita lo ponemos pero no importa. Yo lo seguiría poniendo si, y solo si se cumple con que se dé la atención de calidad. Porque si no es mas costoso y más complejo porque de todos modos me van a reclamar a mí sin tener yo nada qué ver pero estamos en pláticas, no hay que cerrarnos a ninguna situación pero la decisión la tomaré siempre pensando primero en que haya una buena atención para nuestra gente", acotó el gobernador, Esteban Villegas, quien expuso que su gobierno no está en contra de la adhesión sino a favor de eso se refleje en una mejora que garantice el servicio del IMSS para los derechohabientes.