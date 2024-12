Concesionarios exigen transparencia en recursos de empresa de prepago

Concesionarios del transporte público y socios de la empresa Servicios Tecnológicos de Prepago, demandaron que se esclarezca el manejo de los recursos y un cambio de administración, tras señalar que siguen sin tener respuesta a sus peticiones para que se dispersen los recursos que les corresponden por operar el servicio y que no han recibido desde hace un año y 10 meses.

Ayer, por segunda ocasión, el presidente de Servicios Tecnológicos de Prepago, Roberto Cerna Aguilera no se presentó a la reunión del comité técnico del fideicomiso de dicha empresa, en la que rendiría un informe financiero a solicitud de los mismos socios y de las autoridades municipales, quienes además practican una auditoría para esclarecer el manejo de los recursos.

Leopoldo Ramos Ponce y Víctor Hugo Verástegui, concesionarios de rutas urbanas y socios señalaron que desde febrero de 2023, la administración de dicha empresa no les ha depositado la parte que les corresponde por la operación del sistema de tarjetas prepagadas de los pasajeros.

Se calcula que cada concesionario ha dejado de recibir entre 50 y 70 mil pesos y son alrededor de 300 integrantes, por lo que es una cifra muy considerable la que la empresa ha dejado de entregar y se desconoce el paradero de estos recursos.

Señalaron que en esa misma fecha, Cerna Aguilera creó la empresa Transporte de Pasajero Integral de La Laguna o Tepil, como parte de los requisitos que el gobierno estatal estableció para que los concesionarios se agruparan y accedieran a esquemas de financiamiento para la compra de unidades del Bus Laguna.

Pese a que este tema es independiente del servicio de las tarjetas prepagadas, las dos empresas son administradas por la misma persona, incluso operan en las mismas oficinas y esto ha generado un descuido de los servicios, lo que ya repercute en perjuicio de los usuarios.

“Como han dejado de pagar, existen fallas en la telefonía del sistema y en el conteo del satélite que es un servicio que da una proveedora de Francia; como también han dejado de pagar las comisiones a las tiendas de conveniencia, éstas ya no dan el servicio y se han reducido los centros de recarga de las tarjetas”, indicó Leopoldo Ramos, de manera que muchos estudiantes y usuarios en general se ven obligados a pagar el pasaje completo en lugar de desplazarse a la oficina matriz para hacer el pago.

El conteo de los usuarios en los autobuses, a través de las barras contadoras que operan mediante el sistema satelital, también deja de funcionar u opera de forma intermitente, y esto hace que los choferes tengan que llevarlos sin cobro, o bien les cobren la tarifa completa porque al final del día, el ingreso de pasajeros debe coincidir con el dinero que entregan.

“Para nosotros es una herramienta indispensable, es clave en el conteo de los usuarios, pero nos está saliendo caro porque debemos absorber esa merma”, reclamó Víctor Hugo Verástegui, quien señaló que como socios han estado relegados y no se les proporciona la información que solicitan, mucho menos el recurso que han estado exigiendo.

Refirió que mientras no se transparente el manejo de los recursos, no se podrá avanzar en la modernización del transporte, pues los concesionarios no están recibiendo el dinero que les permitiría modernizar sus unidades, a la vez que mientras no lo hagan, están imposibilitados a dar el siguiente paso, que es solicitar un ajuste a la tarifa.

Auditoría continúa

Ante la inasistencia a la reunión del comité técnico del fideicomiso, se hizo una nueva convocatoria para el lunes de la próxima semana, aunque esta vez también se invitó a un notario público quien dará fe de lo que ocurra, conforme a lo que a derecho corresponda y para sentar un precedente en caso de que no vuelva a acudir el presidente de la empresa.

La Secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez informó que la empresa está obligada a rendir informes mensuales sobre el estado que guarda, además de atender los llamados del comité, como en este caso, para que diera a conocer toda la información financiera que han estado requiriendo los concesionarios y socios.

“La semana pasada se tuvo una sesión en la que anticiparon que no podrían estar presentes, porque les faltaba tiempo para hacer los informes que se les pidieron; este miércoles (ayer) se programó una segunda reunión y no acudieron”, sin ofrecer ninguna explicación ni haber justificado la inasistencia.

Por parte del Municipio estuvieron todos los que forman parte del comité, tanto la Secretaria del Ayuntamiento como el director de Transporte Público, Rodrigo Muñoz Montejano y el titular de la Contraloría, Miguel Ángel Zúñiga.

Natalia Fernández Martínez indicó que se cuenta con los diferentes instrumentos legales para dar trámite al caso, y reiteró que la auditoría a la empresa continúa llevándose a cabo por parte de la Contraloría Municipal.

Al tratarse de un servicio concesionado, dicha auditoría puede rebasar el periodo de la administración municipal, pero es importante que la empresa dé a conocer los informes financieros para determinar la forma en que está operando y, sobre todo, esclarecer el manejo y destino de los recursos que los concesionarios han estado reclamando.

“Confiamos en que nos den la información el próximo lunes y poder revisar todo, con el ánimo de ir cerrando y entregando, pero principalmente que los usuarios no tengan una repercusión”.