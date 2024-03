¡Con Sheinbaum los obispos han topado!

No es un gesto menor que la puntera en la contienda presidencial haya expresado con firmeza sus desacuerdos con la élite del catolicismo mexicano.

Pudo haber sobrellevado las circunstancias para no generar perturbaciones clericales en su sendero electoral ventajoso, a sabiendas de la decreciente pero aún muy importante influencia que obispos y sacerdotes en general mantienen en la sociedad mexicana, y ha de suponerse que también advertida a tiempo de que sus competidores, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, habían asumido previamente posturas de apoyo general al "Compromiso Nacional por la Paz" y que, al expresar objeciones a este, Sheinbaum podría ser objeto de campañas adversas desde posicionamientos religiosos extremistas.

La postura de la candidata morenista puede tener dos lecturas irónicamente contradictorias: por una parte marca algo que podría formar parte de lo que declaró a Arturo Cano en La Jornada: "Tengo mi estilo y hay cosas también en las que no estoy de acuerdo (con AMLO). Cada uno tiene su estilo personal, pero venimos luchando en el mismo movimiento durante 23 años". Cano le planteó: Ha surgido también una legión de buscadores de "la verdadera Claudia". A lo que ella respondió: ¡Ah, sí! ¡Las cuatro Claudias, las tres Claudias! ¡La Claudia calca! Se dice mucho eso: 'es que López Obrador le dice qué decir, qué no decir y cuando llegue al gobierno, ella no va a gobernar'. A mí me da risa. Ni me voy a poner a andarles aclarando, es ridículo, absolutamente" (https://goo.su/RfIT).

Cabría, pues, preguntarse si en ese "estilo personal" de Sheinbaum estará la diferenciación respecto a López Obrador en cuanto al trato con organizaciones religiosas, pues el tabasqueño incluso se ha excedido en cuanto a actos públicos y privados de corte evangélico, a referencias explícitas a la divinidad e incluso a la promoción electoral de ciertos grupos como el Partido Encuentro Social, ahora llamado Partido Encuentro Solidario.

Pero, suponiendo que hubiera tal diferencia de "estilo", también ha enviado Sheinbaum una muestra más de lealtad política al guía que dejará Palacio Nacional, ya que las objeciones de la candidata al plan clerical de paz son, al mismo tiempo, una defensa absoluta a la política presidencial en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado. Claudia parecería decir a López Obrador que no dejará pasar críticas y "diagnósticos" adversos, aunque ello le pueda acarrear riesgos electorales.

Vale precisar que la participación ayer de candidatos presidenciales, por separado, ante la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo como especial contexto la serie de propuestas que, según los organizadores, entre los que destacan los jesuitas, además de representantes de organizaciones de la "sociedad civil", proviene de una intensa consulta e implica el echar a caminar un "movimiento" nacional por la paz.

Según la página del Episcopado (https://goo.su/13qjkC ), las propuestas se construyeron "desde la escucha amplia y el diálogo entre más de 1600 instituciones y la identificación de 300 buenas prácticas y representan un llamado a la colaboración, la exigencia y el trabajo conjunto. Hace casi dos años iniciamos un camino que nos ha llevado a recorrer el país, recogiendo la mirada de veinte mil personas en más de mil foros y conversatorios, creando una red territorial diversa y multisectorial que hoy está presente en cada estado de la República (...) De esta manera, quienes participamos en el Diálogo Nacional por la Paz, hemos decidido organizarnos en un movimiento amplio y diverso que sume capacidades profesionales y académicas a las experiencias y conocimientos de quienes habitan los territorios de nuestro país".

Y, mientras, ahora hay quejas por presunta inequidad en coberturas de campañas presidenciales, sobre todo en medios electrónicos, a favor de Sheinbaum, ¡hasta mañana!