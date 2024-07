Con el voto popular se busca tener al Poder Judicial al servicio del poder: Gerardo Aguado

Con la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, se busca que sean gentes a fines al régimen, y entonces ahí si el Poder Judicial estaría secuestrado, politizado y al servicio del poder, sostuvo el diputado local Gerardo Aguado Gómez.

Según explicó el legislador panista, el Poder Judicial si bien es cierto es perfectible, todo se puede mejorar, no solo de forma si no de fondo.

Afirmó que si es válida y viable una reforma al Poder Judicial, quizás no en el sentido estricto como lo propone el presidente Lopez Obrador.

“Porque a través de este tipo de narrativas que como el diputado federal electo, Antonio Castro expresa que está secuestrado, que está al servicio del crimen organizado, o de ciertos grupos fácticos, que hay corrupción; bueno, esa es la cantaleta de toda la vida, lo que hace el diputado es repetir como tarabilla lo que dice el presidente y lo que replican sus huestes”, manifestó.

Dijo que hay que reconocer que la gente que hoy es parte del Poder Judicial, desde secretarios, jueces, magistrados, ministros, es gente preparada, muchos de ellos, sobretodo, para magistrados y ministros, para los mismos jueces, no es un tema menor, conlleva a años de preparación, de estudio, y eso es justamente lo que se valora en un juzgador, la preparación y criterio que a lo largo del tiempo, de su experiencia, van adquiriendo.

“El problema es que la reforma que plantea el presidente, como si fuera la panacea o la cura para todos los males que ocurren en el Poder Judicial es la representación popular, es decir, elegir a los jueces por medio de las urnas, esto es falso, lo que él quiere lograr es a través de propuestas que nazcan de las mayorías que hoy ellos tienen en Morena se conviertan en los candidatos y prácticamente sean esos propuestos por el partido en el poder o los que tienen mayoría como Morena, PT y PVEM, sean gentes a fines al régimen y entonces ahí si el Poder Judicial estaría secuestrado, politizado y que estaría al servicio del poder, sería un tapete del poder y se burocratizaría, en este supuesto, porque los juzgadores le deberían el cargo a quienes los propusieron, y quienes los propusieron, las mayorías, ¿y quienes son las mayorías? Morena, PT, PVEM”, precisó.

Manifestó que al diputado electo Antonio Castro deberían decirle que leyera un poco más de historia de Latinoamérica, pues hoy en Bolivia hay una crisis en materia constitucional, derivada de una crisis en materia judicial.

“Es más, hoy ya tocaría en Bolivia cambio de juzgadores, elecciones para jueces, y no la a habido porque ya no hay consenso en el Congreso, pero además, quienes dejaron a Evo Morales reelegirse cuando constitucionalmente no se podía, fueron los juzgadores precisamente que el Partido Socialista de Evo Morales propuso en su momento y que fueron electos en las urnas, son los que dejaron a través de un criterio superficial que se reeligiera”, expuso.

Aunado a lo anterior, dijo que eso desembocó en una crisis en Bolivia que obligó a Evo Morales a venirse a México y pedir asilo a Lopez Obrador; y lo que hoy pasa con los juzgadores es que están al servicio del presidente en turno.

“Tomemos como ejemplo lo que está pasando en Latinoamérica que son los eventos más ruines de autoritarismo que hay en el mundo y lo quieren replicar en México. ¿de donde sacan que el Poder Judicial está secuestrado?, al contrario, los poderes facticos como el crimen organizado pudieran mandar candidatos, hoy Morena tiene narcopoliticos, narcodirigentes en sus bases, en estados donde el tema de seguridad es muy complicado, a dejado Morena que se meta el crimen organizado en las decisiones, entonces el poder judicial ¿al servicio de quien va a estar?”, cuestionó.

Insistió en que hay que leer un poco de historia de lo que ha pasado en el mundo, Venezuela lo intento y no funcionó, Bolivia es el único país en donde se impulsó esta reforma en donde camino, pero hoy es un fracaso.

“Si es cierto, vale la pena hacer Reformas al Poder Judicial, coincido plenamente, pero tienen que estar abiertos y despiertos el equipo del presidente, los legisladores de Morena, del PT y del PVEM, a otras opciones porque elegir a los juzgadores por el voto popular no es necesariamente la opción, y menos bajo el argumento de que se acabaría la corrupción, entonces no habría presidentes municipales corruptos, porque los eligen las mayorías, o los elige el pueblo bueno y sabio, o no habría gobernantes o diputados corruptos, si la solución es la elección popular, lo que quiere el presidente es tener jueces, ministros y magistrados a fin a la 4T, a ellos, a su servicio, burocratizarlos al servicio del poder en turno”, afirmó.

Por lo expuesto, subrayó que este tema requiere de mucha madurez, apertura, estudio de lo que a ocurrido y no funciono en Latinoamérica, y tomar el tema con seriedad.