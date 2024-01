Con bloqueo, exigen suspender plebiscito

Ayer por la tarde, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón bloquearon el bulevar Revolución como parte de la exigencia a la máxima casa de estudios para que este miércoles 31 de octubre se suspenda el plebiscito para decidir si Jesús Octavio Pimentel Martínez se queda como nuevo rector para el periodo 2023-2027 o si se convoca a nuevas elecciones.

Aseguran que no están en contra de que haya elecciones en la UAdeC pero que buscan que se realicen de manera transparente y con perfiles ajenos a partidos políticos y fuera de acuerdos entre autoridades educativas y gubernamentales.

La manifestación sobre dicha vialidad y la calle Leandro Valle se realizó minutos después de las 13:30 horas por lo que se desquició el tráfico vehicular. Los jóvenes colocaron ramas sobre la carpeta asfáltica, gritaron consignas y portaron pancartas de inconformidad, esto mientras elementos de Tránsito y Vialidad tomaban nota de los hechos, al igual que la Policía Municipal y el Grupo de Reacción.

EDIFICIO TOMADO

Por la mañana, y por segundo día consecutivo, el Frente Estudiantil UAC (FEUT) mantenía tomado el edificio de la coordinación de la UAdeC. Los jóvenes pasaron la noche en estas instalaciones. Había casas de campaña y fueron apoyados por otros compañeros con cobijas, agua embotellada y comida. Incluso, había más lonas a las afueras de la coordinación. Una de gran tamaño decía "Los estudiantes y sus derechos no se tocan. Queremos estudiar sin miedo". También había carteles de "En el PRI fincamos el saber", "Con la educación no se juega", "Ya basta de nepotismo" y "UAdeC, no hay autonomía". En una estación del Bus Laguna, pegaron otro letrero con la leyenda de "Estamos en toma".

Sobre algunas versiones de que en la Unidad Saltillo, el partido político Morena estaba buscando desestabilizar las votaciones de mañana miércoles 31 de enero, el grupo estudiantil desestimó lo anterior. Aseguraron que su movimiento era sólo de estudiantes. "Nosotros somos completamente apartidistas, ningún partido político se ha puesto en contacto con nosotros. En ningún momento se ha obligado a nadie, este movimiento es hecho por alumnos, somos estudiantes", dijo uno de los integrantes del FEUT, que prefirió no revelar su identidad.

Lo que motivó a realizar el bloqueo, según los alumnos, fue que la coordinadora de la UAdeC Unidad Torreón, Sandra López, había roto un acuerdo que habían hecho en el sentido de que les permitirían tomar las instalaciones siempre y cuando fuera de manera pacífica y sin afectar el mobiliario. Solo se permitiría el acceso a personal de intendencia y de seguridad para monitorear el edificio.

No obstante, relataron que fue alrededor de las 11 de la mañana, que las autoridades educativas convocaron al personal de seguridad para que forzaran los candados y obligaran a los jóvenes a desalojar el edificio.

Añadieron que en la coordinación les dijeron que si continuaban con la toma del edificio, supuestamente los acusarían de allanamiento de morada. Mencionaron que en el plantón había jóvenes que egresaron en diciembre pasado pero que aún se encuentran en trámite de titulación por lo que consideraron que todavía tenían derecho a manifestarse.

Por su parte, Sandra López le dijo a los estudiantes que eran libres de manifestarse pero que no podían entorpecer las labores de la universidad ni afectar a terceras personas. Insistió en que no tenía problema de que se plantaran en el edificio pero que tenían que dejar ingresar al personal.

VOTACIÓN

Según la convocatoria, será titular de la rectoría quien obtenga la mitad más un voto del total de los registrados, sin contar los sufragios anulados. La votación se abrirá este día dentro del horario ordinario de labores de cada dependencia, escuela, facultad o instituto de la universidad y se espera la participación de más de 39 mil 800 estudiantes y 3 mil 700 docentes. Jesús Octavio, concluirá su campaña a las 19:00 horas del día 30 de enero del año en curso.

En La Laguna, se instalarán 22 casillas, de las cuales, 20 se distribuirán en cada escuela y facultad mientras que las urnas especiales se colocarán en el Instituto "Manuel Muñoz Olivares" de Matamoros y en la coordinación de la Unidad Torreón.