Con amparalos legales frenan descuentos en participaciones federales por deudas heredadas en San Pedro

Mediante procesos legales es como se han detenido el embargo de las cuentas y recortes en los fondos que recibe el municipio de San Pedro, de la federación, por las deudas que se heredaron con dependencias federales de anteriores administraciones, cuyas cuentas sumaban más de 104 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el tesorero municipal, César Fabían Pineda Serna y dijo que, también se han entablado convenios de pago y a la fecha se han abonado alrededor de 43 millones de pesos, es decir el pasivo heredado asciende a cerca de 61 millones de pesos.

Relató que, el primer año, les descontaron más de 10 millones de pesos por el incumplimiento de pago de las aportaciones de los trabajadores al ISSSTE y en el 2023 solamente alcanzaron a descontarles 800 mil pesos, de 18 o 19 millones de pesos que se debían, ya que si bien se les hacía las retenciones a los trabajadores no se depositaron al instituto, pero debido a que se interpuso el mecanismo legal se les dejó de hacer los descuentos.

Agregó que una situación similar se presentó con el pago de derechos de extracción de agua con la Comisión Nacional del Agua(Conagua), que aunque es competencia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) el recorte se haría al municipio del Fondo de Fortalecimiento (Fortamun) y eso hubiera afectado al tema de seguridad, por que de ahí se destina el 25% para la Policía, pero para cuando les llegó la notificación ya había avanzado en el amparo por lo que no les descontaron nada.

El funcionario declaró que, con la Comisión Federal de Electricidad la cuenta acumulada era de 17 millones de pesos, pero ellos si aceptaron hacer un convenio, ya que la actual administración si está cubriendo su facturación mensual y por eso el departamento jurídico de la empresa tuvo flexibilidad, además de que se acordó una actualización del padrón de luminarias por lo que ahí podría haber margen de maniobra para ir abonando a la cuenta, pero eso ya le correspondería retomar la negociación a la siguiente administración.

Con la Secretaria de Hacienda se tenía un cuenta ISN le debían más de 16 millones de pesos, pero ese si se cubrió y se paga mes con mes.

“Si son deudas del municipio, pero en su momento y después de varias reuniones de que el alcalde David Ruíz tuvo con jurídicos de las distintas dependencias para hacer convenios porque no era posible cargar con esa con esas deudas, no nos daba operatividad y quisimos convenir los pagos No Se a 10 años y no quisieron y fui y fue como empezamos a interponer los recursos legales y sólo estamos pagando lo de nosotros declaró el tesorero municipal".