Con acreditación internacional, nueve programas educativos de Medicina de Coahuila y Durango

En el campo de la Medicina, hay nueve programas educativos de distintas universidades públicas y privadas de Coahuila y Durango que se encuentran acreditados internacionalmente, según información oficial del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM).

La acreditación es un reconocimiento público que el COMAEM otorga a los Programas de Medicina que cumplen con los criterios, indicadores y parámetros de calidad establecidos en los ámbitos de estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y resultados.

Un programa acreditado ofrece la seguridad de que cumple con los requerimientos nacionales e internacionales para que la educación se logre con altos niveles de calidad. De esta manera, el estudiante que aspira a cursar un programa acreditado o quien ya lo está cursando, tiene la confianza de que su preparación está bien orientada y solo requiere el esfuerzo personal para alcanzar sus objetivos.

Por el lado de Coahuila, está el programa de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Torreón. Tiene reacreditación internacional con vigencia al 29 de noviembre de 2027. El programa educativo de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo de la UA de C tiene reacreditación internacional con fecha de vencimiento el 28 de noviembre de 2028. La Escuela de Medicina de Piedras Negras Unidad Norte de la UA de C, cuenta con el programa educativo Médico Cirujano con acreditación internacional vigente hasta el 30 de mayo de 2028.

En Ciencias de la Salud, la Universidad del Valle de México (UVM) de Saltillo tiene acreditado internacionalmente el programa de Licenciatura en Medicina, que vence el 18 de octubre de 2027. También en la capital del estado, la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) logró la acreditación internacional del programa de Medicina General, con vigencia al 30 de enero de 2029.

En el vecino estado de Durango, la Escuela de Medicina de la UAD cuenta en la capital con reacreditación internacional del programa de Médico General , con vigencia al 28 de noviembre de 2028. La Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma España de Durango tiene reacreditación internacional en el programa educativo de Médico Cirujano y vence el 27 de enero de 2027. En la capital, la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) tiene reacreditación del programa Médico Cirujano con fecha de vigencia el 26 de noviembre de 2024. La Facultad de Medicina campus Gómez Palacio de la UJED, cuenta con reacreditación internacional del programa Médico Cirujano y su vigencia es el primero de diciembre de 2025.

Además de Coahuila y Durango, hay programas acreditados internacionalmente en instituciones de educación superior de entidades como Aguascalientes, Ciudad de México, Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.