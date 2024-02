'Complicado, nacer un 29 de febrero'

Cada cuatro años, Sayra Meneses modifica su fecha de cumpleaños. Y es que nació un 29 de febrero pero solo en año bisiesto puede celebrarlo en el día exacto, mientras que en los subsecuentes, lo suele hacer los días 28 "porque aún sigue siendo febrero", dijo.

Aunque cumplirá 44 años, en realidad serán 11 años. En tono de broma, dijo "qué padre sería sin tener estas canas".

"Cada año que no trae 29 es la misma cantaleta", comentó, pues se topa con comentarios como: "tú no cumples en este día", pues desde pequeña se festeja los días 28, y aunque antes se molestaba, hoy no le toma importancia a ese tipo de comentarios.

Pero más allá de esos comentarios, su fecha de nacimiento le trajo una serie de problemas en algunos trámites como al tramitar su credencial del INE, en donde el sistema no le aceptaba su fecha de nacimiento por lo que tuvo que hacer un cambio y poner que había nacido el día 28.

Pero también le generó un problema con su mamá, pues ella deseaba cambiar su acta de nacimiento y poner que había nacido ese 28 a fin de ahorrarse problemas, sin embargo obtuvo la negativa por parte de su madre.

"La primera vez que yo saqué mi INE me pedían como antes no había sistema, no había nada de eso, me pedían un acta de nacimiento, como a mí me urgía sacarla como tenía un compromiso donde tenía que presentar mi INE, les dije que le pusieran el 28, entonces yo le decía a mi mamá que quería cambiar mi acta de nacimiento cuando supe que se podían hacer modificaciones se enojó mucho, me regañó mucho, me dijo 'tu fecha de nacimiento es el 29 de febrero, por algo naciste ese día".

Y es que compartió que su nacimiento se tornó algo complicado debido a que se encontraba atravesada y con el cordón umbilical enredado en el cuello.

Aunque nació vía cesárea, sí fue necesario reanimarla, por lo que para su madre es una fecha especial y por esta razón desechó esa idea y continuó celebrándose los días 28 de febrero.

DIFICULTADES CON TRÁMITES

Aunque los problemas en algunos trámites continuaron. Por ejemplo, antes de casarse descubrió que contaba con dos CURP debido a que contaba con dos credenciales del INE, una con la fecha del 28 y otra con la del 29.

El tema se resolvió pero surgieron nuevas complicaciones, como el darse de alta en las redes sociales, ya que anteriormente no le aceptaban el 29 de febrero como fecha de nacimiento, aunque hoy ya es diferente.

"Estoy recibiendo felicitaciones desde hoy (18 de febrero) en mi red social, que antes no me permitía poner. No lo reconocía. Tiene muy poco que los Sistemas reconocen el 29 de febrero", compartió.

Sayra comentó que cuando Mila, creía que eran muy pocas las personas que se encontraban en su misma situación, sin embargo, ahora con las redes sociales, se ha dado cuenta que son muchos los que han modificado también, su fecha de cumpleaños, sin embargo, hasta la fecha no ha conocido personalmente a ninguna persona que haya pasado por lo mismo.

"Ya lo comprendí como hasta los 12 años, me explicaban mis papás que cada cuatro años es un año bisiesto, la verdad nunca me he puesto a investigar porque se considera bisiesto porque cada cuatro años… Yo en persona no conozco gente que cumple el 29, pero he visto publicaciones y he visto comentarios ahora con las redes sociales y la tecnología, pues sí te das cuenta que al principio pensaba que casi nada más yo o ciertas personas, pero sí hay infinidad de personas que cumplen el 29 de febrero".

Es por ello que Sayra desde su experiencia lanza un mensaje: "Por favor que si conocen a alguien que es del día 29, no le digan que no cumple años, no está padre, el tiempo pasa y va a seguir pasando", dijo.