Compañía En el Surco busca recursos para presentar su teatro en Colombia

La maestra Martha Eugenia Chávez habla sobre la dramaturga coahuilense Nancy Cárdenas antes de comenzar la entrevista. Alaba su trabajo dentro y fuera del escenario, y recalca lo difícil que ha sido para las mujeres hacer teatro en un mundo dominado por los hombres. También lamenta el olvido en el que se ha mantenido a la figura de Virginia Valdivieso, mujer que abogó por la instrucción del arte escénico en la región lagunera.

Esa misma convicción creativa le motivó a fundar la compañía En el Surco, la cual hoy dirige, y donde apuesta por el montaje de un teatro más allá de la tradición. Un ejemplo de esta visión es Celsa, obra inspirada en su bisabuela Celsa Caballero, la cual fue asesinada por Francisco Villa durante la Revolución mexicana, pues le prendió fuego luego de que Celsa no le revelara el paradero de su hija, a quien el caudillo pretendía.

La obra se estrenó de manera virtual en 2021. Un año tuvo que ser adaptada a un formato presencial tras ser seleccionada en la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2022, misma que ganó. Eso le permitió presentarse en la Muestra Nacional de Teatro 2022 y también participó en el Festival Alternativo de Teatro (FAT) 2023. Hoy, Celsa ha sido invitada para presentarse en el XXXIII Festival de Mujeres en Escena por la Paz 2024, el cual se celebrará del 2 al 10 de agosto en Bogotá, Colombia.

El festival colombiano se encarga de cubrir el hospedaje y alimentos de sus invitados, pero no así de los vuelos, por lo que la compañía En el Surco ha comenzado una campaña para pedir apoyos económicos a autoridades y a la ciudadanía, que les permitan viajar a la capital colombiana y llevar la dramaturgia lagunera.

“La pieza ha tenido muchísimos cambios. De hecho, la propuesta no es una dramaturgia fija; va modificándose. La decisión es intervenir espacios, no necesariamente es una obra que tenga que presentarse en un espacio teatral. No, puede intervenir cualquier espacio que cumpla con las características que nosotros necesitamos. En ese sentido, es una pieza que tiene esa apertura y esa posibilidad”, indicó la artista escénica.

Además de Martha Chávez, en la obra Celsa participan los actores Mace Medina, Mafer Martínez, Iván Losa y Patricio Villarreal.

“La pieza aborda distintos temas, pero digamos que el hilo conductor es la historia de mi bisabuela Celsa Caballero, una historia que nos contaba mi padre desde la infancia. Ese fue el hilo conductor y a partir de ahí se empezaron a tejer los demás momentos que conforman la pieza. Abordamos la problemática del feminicidio, presente desafortunadamente en todo el mundo, intentamos recuperar la memoria a través de todos estos relatos que construimos y también cuestionamos la parte histórica, la posición de estos personajes históricos”.

Martha Chávez comparte el número telefónico 8713084725 para aquellos interesados en apoyar a la compañía. También se ha creado una campaña de crowdfunding (fondeadora) a través de la plataforma gofoundme.com.