¿Cómo se vería Deku de Boku No Hero en vida real?

Izuku Midoriya, también conocido como Deku, es el protagonista del popular anime y manga Boku no Hero Academia, conocido en occidente como My Hero Academia.

En este universo, la humanidad ha desarrollado "quirks" o habilidades especiales, y Deku, inicialmente sin poderes, sueña con convertirse en el héroe número uno, al igual que su ídolo, All Might.

A pesar de nacer sin habilidades, hereda el One for All, un poderoso quirk que le permite enfrentarse a villanos extremadamente fuertes.

¿Cómo se vería en vida real?

Como suele suceder con los animes, Deku y sus compañeros de historia suelen usar prendas extravagantes y también tener un aspecto muy llamativo con cabello de diferentes colores.

Deku es un joven de cabello desordenado y verde, con ojos grandes. Lo caracteriza su valentía, espíritu de sacrificio y su sentido de justicia.

Si Deku existiera en la vida real, sería un joven con una personalidad humilde pero llena de resolución.

Su aspecto físico podría mostrar un aire de timidez, pero con mucha fuerza en su postura.

Mantiene su traje verde y negro, dandole un aspecto similar a los héroes de occidente, como aparecen en la serie de Teen Titans.

Sobre Boku no Hero Academia

La historia de Boku no Hero Academia sigue a Deku mientras navega la Academia U.A., donde los estudiantes entrenan para convertirse en héroes profesionales. A lo largo de su aventura, enfrenta villanos, aprende a controlar sus habilidades y a trabajar en equipo.

Recientemente la historia terminó sus publicaciones, sin embargo el final no fue del agrado de todos sus fans.