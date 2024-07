¿Cómo se repartiran las plurinominales para la próxima Legislatura?

La noche del 2 de junio, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados del Conteo Rápido, donde la coalición oficialista integrada por Morena, PT y PVEM, tendrían mayoría en la siguiente Legislatura.

Desde entonces, el gobierno de López Obrador, la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum y figuras de Morena han enfatizado que la repartición de plurinominales les garantizará una mayoría suficiente para realizar cambios a la Constitución sin requerir los votos de los partidos de oposición.

Por su parte, la oposición ha advertido que podrían violarse las reglas de sobrerrepresentación.

Distribución de la representación proporcional

La Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen las reglas para la distribución de los diputados plurinominales, los cuales se asignan a todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, siempre evitando que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de diputaciones por partido exceda el 8 por ciento.

Además ningún partido podrá contar con más de 300 diputados. Es ahí donde como explicó en días reciente el académico del CIDE, Javier Aparicio, las coaliciones funcionan para evitar activar el límite de sobrerrepresentación como podría hacer un partido que reciba amplia votación e intente ocupar la Cámara Baja por si solo.

Proceso electoral en México

La integración del Poder Legislativo se da por dos principios, el de mayoría relativa que se refiere a cuando los candidatos ganan por votos y el de representación proporcional, que pertenecen a una serie de listas propuestas por los partidos.

En México, la Cámara de Diputados tiene 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional o plurinominales.

En el Senado, son 128 legisladores, 64 electos, 32 por el de mayoría relativa, quienes quedaron en segundo lugar de la votación; y 32 plurinominales.

Distribución de pluris

El Instituto Nacional Electoral es el encargado de distribuir los plurinominales en la Cámara de Diputados y el Senado luego de resolverse las impugnaciones. El proceso se da utilizando un cociente y un resto mayor.

Como explicó en 2018 Patricio Ballados, exdirector ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, el método consiste en usar un cociente y un resto mayor para determinar cuántos lugares le tocan a cada partido.

"En términos llanos, cociente quiere decir que se divide la votación entre los puestos a repartir y a partir de esa división se puede saber el número de votos necesarios para asignar cada espacio legislativo, de esa forma si no se reparten todos los espacios por cociente, se otorgan con base en el mayor número de votos no utilizados, es decir, quien tenga más votos que no fueron un cociente".

Para asignar las diputaciones plurinominales primero a la votación definitiva se le restan los votos nulos y los de candidaturas no registradas para obtener la votación válida.

Siendo a partir de este número se calcula el "peso" relativo de cada partido y de independientes para saber quienes superaron el 3 por ciento mínimo para poder ser asignado con diputados o senadores de representación proporcional.

Dichos de López Obrador, Luisa María Alcalde y Sheinbaum

En conferencia de prensa el pasado miércoles, el jefe del Ejecutivo federal acusó a la oposición de actuar de forma descarada, deshonesta, "enseñando el cobre" y de encabezar una rebelión para no querer acatar y violar lo que dice la Constitución.

"No quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerrepresentación. Porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada que va a permitir reformar la Constitución y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada, entre otras cosas, porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial".

Al tomar la palabra, Luisa María Alcalde Luján, titular de Segob, criticó que la oposición, por hipocresía, exige que se respete el Estado de Derecho, pero piden que se viole la Constitución para limitar la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso de la Unión.

"Parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerrepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que, en la elección de 2009, en la de 2012, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido", indicó.

Sobre este tema, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consideró que los adversarios políticos buscan violar la Constitución al pedir al Instituto Nacional Electoral limitar la representación de los partidos en el Congreso de la Unión.