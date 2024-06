¿Cómo quedó la negociación salarial entre el SNTE y el gobierno de AMLO?

La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en La Laguna dio a conocer las negociaciones salariales que se obtuvieron por parte del Comité Ejecutivo Nacional que dirige Alfonso Cepeda Salas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; esto basado en el Pliego Nacional de Demandas 2024.

El líder de dicha sección sindical, Arturo Díaz González informó que la respuesta salarial fue aprobada por unanimidad en la LVIII Asamblea Extraordinaria del Consejo Nacional llevada a cabo el pasado 17 de mayo del año en curso. La notificación se hizo a la Sección 35 el 30 de mayo, comunicándoles que el porcentaje de aumento para docentes de educación básica es del 16.16% (incremento acumulado), retroactivo al primero de enero de 2024.

Para docentes de educación básica, el desglose es el siguiente: 4% al sueldo tabular (C.07), Fortalecimiento al salario profesional del 0.5% al 2% al (C.07) = 1.80% y, adicionalmente se otorgará un 5% al sueldo tabular (C.07). Lo anterior, equivalente a 11.08% de incremento acumulado directo al 07 con sus respectivas repercusiones. También 2% prestaciones genéricas (C.38, 39, 44, 46, E9, RE9, SC) y compensación provisional compactible 3.08%,. Con el propósito de hacer efectivas las políticas de bienestar, a los docentes de educación básica de Tiempo Completo se les otorgará un diferencial en el concepto (C.MB) para alcanzar una remuneración bruta mensual de 16 mil 778 pesos; incremento a CNU a 10 mil 659.65 pesos (11% de aumento) otorgada en 2 exhibiciones en las quincenas 2 y 16. Con vigencia del primero de septiembre se otorgará un incremento de 1 por ciento a personal directivo y de supervisión y habrá reconocimiento extraordinario de 720 pesos, que se incrementará a mil 200 pesos.

Para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) básica, se dio a conocer un incremento del 9.81%, 4% (C.07), 2% prestaciones, 0.43 compensación temporal compactable, 2.5 compensación garantizada, 0.88 MB y el SMBI pasa de 16 mil a 16 mil 778 pesos.

En el rubro de docentes homologados, detallaron que será un 4% (C.07), 2% fortalecimiento al salario, 4% prestaciones, y 1% homologados de Tiempo Completo.

Para docentes no homologados, en medio superior y superior el incremento es del 6% al concepto 07, 4% al C.07, fortalecimiento al salario de 0.5 al 2% hasta los 34 mil pesos y prestaciones del 4%. Si el SMBI es inferior a 16 mil 778 pesos se ajusta a ese monto y si el SMBI es superior a dicha cifra, también tendrá ajustes.

Díaz González aclaró que el SNTE es la única organización del magisterio facultada para negociar la respuesta salarial y defender los derechos de los trabajadores de la educación. Mencionó que el incremento salarial “es de los mejores de los últimos años, hay que decirlo, y bueno, yo creo que acertadamente y para no politizarlo, lo dieron hasta después de las elecciones, para que no digan que no es politización esto, pero sí muy bien, es de los mejores aumentos más significativos que hemos tenido en los últimos años”. No obstante, indicó que eso no quiere decir que ya estén contentos y que seguirán pugnando por mejores salarios y prestaciones para el magisterio.