Comerciantes que fueron reubicados en la plaza principal de Madero dicen que hay incertidumbre por posesión de locales

Los comerciantes ambulantes ya fueron reubicados en la plaza principal Niños Héroes, por la rehabilitación del espacio público, manifestaron que no tienen certeza con la posesión de los lugares de trabajo, ya que no se les ha definido por cuánto tiempo se les autorizará la concesión.

Manifestaron que aunque la promesa del alcalde Jonathán Ávalos Rodríguez, es que el permiso sería por 20 años, no hay nada en concreto, ya que, primero lo tiene que aprobar el Cabildo y luego en el Congreso del Estado, pero con el cambio de administración no están seguros de que se les autorice, por lo que dijeron están en el limbo.

Expresaron que, el lunes de la semana pasada, ocuparon los primeros tres locales, pero aclararon que se les “vendió” en 29 mil pesos, pero los comercios donde se ofrece alimentos pagaron 35 mil, porque los locales son más grandes, pero también deben pagar 35 mil pesos por la concesión.

Consideraron que, la ocupación de los puestos se hizo apresuradamente, ya que se les dijo que aunque la obra no estará concluida la intensión del alcalde es inaugurarla en mayo, pero manifestaron que, les falta el cableado eléctrico, no tienen vitropiso y aquellos que se encuentran en la parte frontal, debido a que se cortaron todos los árboles, prácticamente todo el día les “pega el sol” por lo que se les pidió colocar un tejaban de lámina o malla sombra, ya que no se les permitirá que pongan lonas, para no afectar la fisionomía de la nueva plaza.

“A nosotros se nos vendieron los locales, es lo que queremos que quede claro, porque la gente piensa que nos lo dieron y no fue así, el dinero lo tuvimos que entregar de rápido, se nos avisó en febrero y en menos de 15 días tuvimos que pagar (29 mil pesos), porque se nos dijo que si no pagábamos nos quedábamos fuera y muchos pedimos prestado, porque en diciembre nos fue mal, porque como las obras las empezaron en los meses que para nosotros es la mejor temporada, de más venta”.

Manifestaron que, todavía les falta reunir el dinero para la concesión y aunque reconocen que la cantidad que invertirán por ocupar cada local es redituable, repitieron que no hay seguridad de que se respete la posesión, ya que en cada administración hay cambios y pueden “tumbar” lo que hizo el actual alcalde.

Reconocieron que, por cuestiones políticas no se respetó el derecho de antigüedad para ocupar los espacios, ya que hay una señora que tenía unos 17 años vendiendo gorditas y no se le contempló bajo el argumento de que no se permitía a familiares y como su hermana también es comerciante, incluso dijeron que el esposo de otra persona también se le descartó, mientras que si se consideró a comerciantes que apenas tienen cinco años trabajando.

ANTECEDENTE

En enero, la directora de Obras Públicas; Denisse Álvarez Macías, declaró que se contemplaba que la obra quedaría lista en noviembre y la inversión que se aplica es de 9 millones de pesos, del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Agregó que, la idea es que todos los locales vayan iguales y que eran de 58 a 60 negocios, ya que, al final, se decidió que se contemplaría solo a aquellos vendedores ambulantes con mayor antigüedad.

Expresó que en el proyecto se contempló que los puestos de comida, tendrían una superficie de 3.75 por 1.50 metros y en una primera etapa se construirán 26, en tanto de las medidas de los locales que ofrecen otros productos sería de 3 por 1 50 metros.

El jueves 7 de septiembre del 2023, mediante un boletín de prensa se dio a conocer que, en la Infoteca Municipal, el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, acompañado por algunos colaboradores llevaron a cabo una tercera reunión con 80 vendedores ambulantes establecidos y que finalmente, por mayoría aceptaron la reubicación.