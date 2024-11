Comerciantes de Madero denuncian que no tienen documento que respalde que son dueños de locales

Comerciantes que fueron reubicados en la Plaza Principal, Niños Héroes, en Francisco I. Madero manifestaron su preocupación, ya que, dicen que por confiar Jonathan Avalos Rodríguez (alcalde con licencia), ahora se encuentra en el limbo, debido a que ninguno de los acuerdos que se tomaron los respetó, además de que no cuentan con un documento que avale la posesión de los locales.

Dijeron que, pagaron 35 mil pesos por la concesión, solo les entregaron un recibo, pero no está membretado o sellado por la Tesorería, por lo que reiteraron que hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con su patrimonio, ya que están a menos de dos meses para que termine la administración y hay mucha incertidumbre si el siguiente gobierno respetara los acuerdos que hicieron.

“Tenemos los recibos de pago, no hay documentos, no hay nada. Nomás tenemos los recibos iguales a los que pagamos cuando nos cobran el derecho de piso, ese fue el que nos dieron cuando fuimos a pagar la concesión y nos dieron la promesa de que los primeros diez que fueran pagar, a esos se van a mandar al Estado para que aprueben las concesiones y luego otros diez y así íbamos a ir de diez en diez, pero las concesiones las pagamos luego, luego, porque se nos dio cierto tiempo y es fecha que no tenemos nada”.