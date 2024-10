Cobrarán servicio y atención a pacientes del Hospital General, que tengan IMSS, ISSSTE o Magisterio

Autoridades del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", dieron a conocer los cambios en los requisitos que están solicitando para atender a la población, pues comenzarán a cobrarán los servicios a los pacientes que acuden a dicho nosocomio y cuentan con servicio médico en alguna otra institución.

Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General en Piedras Negras, se refirió a todas las personas que son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Magisterio.

Estableciendo que con ello, se atienden las indicaciones que dio el doctor Eliud Felipe Aguirre Vázquez, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, pues comenzarán a solicitarles a los pacientes su CURP, su credencial de elector o alguna otra identificación como: pasaporte o licencia de conducir.

"Se les está solicitando dos cartas que se llaman: cartas de no derechohabiencia. Las cartas de no derechohabiencia, son unos oficios donde nos que el paciente no tiene derecho ni al IMSS, ni al ISSSTE", explicó Aguilar Rodríguez.