Coahuila será el estado invitado en la Feria León 2025

Coahuila será el estado invitado a la Feria de León, Guanajuato, la cual se llevará a cabo del 10 de enero al 5 de febrero.

Acompañado por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González; Guillermo García, director de Desarrollo y Operación Turística de León; manifestó que para el próximo año, se tiene un total de 120 eventos, mismos que iniciarán con la Feria de León 2025.

Por su parte, Alfonso Limón Rode, director general de la Feria de León, comentó que en esta edición, se ha trabajado desde meses atrás para poder mantenerse como el evento familiar más importante de México, además de ofrecer un contenido de alta calidad.

“El costo de 14 pesos, puedes disfrutar del 85% del contenido gratuito. Estamos muy contentos de seguir manteniendo esta parte de altura y calidad para recibir también a todos los coahuilenses y que nos puedan acompañar en este gran evento”, señaló.

Dijo que por primera ocasión, se presentará el proyecto “Inspira”, el cual se deriva del gran reto que tenían con la sociedad guanajuatense, de poder aprovechar los más de 6.5 millones de visitantes que se recibieron el año anterior, y que tienen la expectativa de superar dicha asistencia.

Inspira, son historias de vida, de motivación, enfocada a contribuir en la parte del desarrollo personal, por lo que el gran reto, según reveló, que es a través de estas grandes personalidades e historias de éxito, que puedan compartirles para poder llegar a hacer exitosos.

Asimismo, destacó que el primer día estará el piloto de automovilismo mexicano, Checo Perez, quien contará su historia de vida, en foro y espacio totalmente abierto, evento que será gratuito.

Otra destacada deportista que estará presente el 23 de enero, es Serena Williams, quien también contará su historia de vida.

En la parte musical, se llevarán a cabo los conciertos de Chayanne, Def Leppard, Camila Cabello y Sam Smith en el Foro Mazda, y en el Palenque: Natanael Cano, Luis R. Conríquez y Gabito Ballesteros, entre otros.

Además del show de Nickelodeon, una de sus mayores atracciones; también habrá exposición ganadera.

También se contará con zona comercial, el tradicional Pabellón Guanajuato; así como el Mundo de sabor, destacando la gastronomía tradicional y la zona de restaurantes y Mundo de Aventura, zona de atracciones y juegos mecánicos.

Se contará con la presentación del Show de Coco, el Musical, Disney-Disney Myst: Be Our Guest, el espectáculo FLIX by Illusion On Ice y el Circo Roberts.