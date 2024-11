Coahuila se perfila como segundo lugar nacional en casos de hepatitis A

En la recta final del año, Coahuila se perfila como segundo lugar nacional en casos nuevos de hepatitis A, con 1,325 personas afectadas por dicha enfermedad, que está muy asociada al consumo de agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal.

En los casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, la Dirección General de Epidemiología (DGE), informó que de enero al 26 de octubre de 2024, en Coahuila han sido diagnosticados con hepatitis A un total de 735 hombres y 590 mujeres. Esta cifra se incrementó seis veces respecto al mismo periodo pero del año pasado, que contabilizó 192 casos, de los cuales, 127 correspondieron a hombres y 65 a mujeres.

En este 2024, Torreón fue uno de los municipios más afectados en el Estado debido a que en febrero se detectó un brote de hepatitis A en cuatro colonias ubicadas al sur del municipio de Torreón: Villas Zaragoza, Monterreal, Campo Nuevo Zaragoza y Hacienda Santa María. En su momento, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 informó que el problema de salud se originó a raíz de un derrame de aguas negras pero el Simas lo negó.

Al 5 de agosto de 2024, la Jurisdicción Sanitaria No. 6, que atiende a los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, tenía un acumulado de 603 personas afectadas (la mayoría adultos jóvenes), así como dos fallecimientos reportados por instituciones de salud privadas y cuyas víctimas mortales no residían en las colonias donde se detectó el brote. En este 2024, el primer lugar en el país es para el estado de Chiapas que suma 1,850 casos nuevos de hepatitis A, entre ellos, 976 de hombres y 874 mujeres.

Hugo Alberto Tovar Velasco, médico pediatra e investigador clínico dijo que la hepatitis A es una enfermedad prevenible por vacunación y que vale la pena hacer un análisis profundo de la parte epidemiológico en términos de costo-efectividad. El doctor comentó que el biológico se encuentra disponible en el sector de salud privado y que tiene un costo de mil pesos mientras que en el sistema público, se aplican de forma gratuita pero únicamente a población muy específica.

“Ha sido demandada, es una vacuna que se ha solicitado por parte de los padres para los chaparritos y se han aplicado para un buen número de pacientes, no todo el mundo tiene la posibilidad de poderla aplicar porque es un gasto importante pero hay que hacer conciencia, yo siempre les comento, a lo mejor el número de casos de defunciones o complicaciones que se presentan por hepatitis A pues no son tantos pero el tener la conciencia tranquila de que a tu hijo por lo menos, si le da hepatitis no va a tener complicaciones graves por tener la vacuna, da una tranquilidad brutal”, explicó.