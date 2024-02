Coahuila pidió a madre de familia retirar amparo que frenaba distribución de libros: ANIEP

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" aseguró que el amparo que estaba reteniendo la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP federal en Coahuila fue presentado por una madre de familia de Saltillo y que fue el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn quienes le pidieron que se desistiera.

“Fue metido por una madre de familia, entonces este amparo obviamente estaba vivo y era lo que estaba deteniendo la distribución de esos pasquines, pero, en las escuelas públicas había desorientación en sus inservibles Consejos Técnicos, que nada más sirven para comer gorditas. Entonces, pues obviamente que el secretario de Educación y el gobernador le pidieron a la señora que retirara el amparo, o sea que no fue que se ganó o se perdió, se retiró por eso”, apuntó.

El también director del Colegio América de Torreón, agregó que él sigue en la postura de que los materiales escolares que en su momento envió la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) a Coahuila, son “ilegales” ya que no reunieron requisitos constitucionales, como la consulta. Dice que fueron elaborador por “unos cuantos grillos comunistas” y que cancelan el 85 por ciento de lo académico, tecnológico, lingüístico, deportivo, científico y de valores. “Por lo tanto, su propósito no es lograr una educación competitiva ni de calidad, es una educación para tener sometidos a los niños para que sigan con el cerebro en blanco y absorber ideas de acuerdo a caprichos del presidente que quiere establecer una República socialista”, aseveró.

Silva Rosales, reiteró que la decisión de entregar los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) obedecieron a un llamado de las autoridad estatales a la madre de familia de la capital del estado para que se desistiera del juicio de amparo. “Porque muchos maestros se hacían bolas, según ellos verdad, ¿por qué nosotros no nos hacemos bolas?”. Comentó que las escuelas particulares trabajan con materiales escolares distintos a los de la SEP federal y que no cree que en ellos, a Torreón lo cambien del estado. “Las matemáticas son las matemáticas, la gramática es la gramática, la biología, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar nunca teníamos libros de texto y teníamos que dar el conocimiento de acuerdo a la materia y punto, pero ahora, (los maestros) no quieren preparar clases y aparte, los supervisores quieren en los consejos técnicos desechar la competitividad”, comentó.

Dijo que no cree que en los colegios se alcancen a distribuir los nuevos LTG pero que no les interesa pues ellos trabajan con libros científicos, además de que los padres de familia los rechazan.