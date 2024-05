Coahuila, a clases en línea por calor; Durango descarta suspensión

En la recta final del ciclo escolar 2023-2024, los estados de Coahuila y Durango fijaron su postura respecto a cómo se impartirán las clases en la educación básica pública durante las temperaturas extremas que prevalecen en distintos municipios.

La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) anunció que a partir del próximo lunes 24 de junio y hasta el término del presente ciclo escolar, las escuelas públicas de nivel básico deberán iniciar con educación en casa, ya sea en línea y/o con cuadernillos de trabajo, con especial énfasis en los alumnos que presentan rezago educativo.

El personal directivo, administrativo y manual de cada una de las escuelas, deberá cubrir guardias en sus centros de trabajo, en un horario de las 8:00 a las 11:30 horas para el turno matutino y en el vespertino de las 14:30 a las 18:00 horas, con el fin de llevar a cabo el proceso de inscripción, confirmación y alta del alumnado.

También deberán brindar la asesoría y capacitación a los padres de familia de primer ingreso, para dar a conocer los lineamientos, derechos y obligaciones que les son inherentes al momento de integrarse a la comunidad escolar, inscripciones, altas, entrega de calificaciones y de materiales a las bodegas de resguardo.

La Sedu recordó que, en virtud de las condiciones climatológicas que se presentan en el Estado, el pasado mes de abril se emitieron lineamientos a aplicarse por parte de la Subsecretaría de Educación Básica en su estructura educativa, tales como autorizar ajustes de horario escolar y la activación de la educación en casa, de acuerdo con las condiciones climáticas y de infraestructura de cada centro escolar.

Sin embargo, ante los pronósticos climatológicos, en los que se estima que durante las próximas semanas se estarán intensificando las olas de calor en Coahuila, y cumpliendo con la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de cuidar del bienestar de las comunidades educativas, fue que se tomaron dichas medidas complementarias.

Dentro de este anuncio, también se dio a conocer que durante la semana del 27 al 31 de mayo (semana de Consejo Técnico Escolar), se podrán realizar ajustes académicos necesarios para lograr el mayor grado de aprendizaje en el alumnado en el ciclo escolar. Mientras que el periodo de evaluación se llevará a cabo del 17 al 21 de junio.

La Sedu, que dirige Emanuel Garza Fishburn, informó que dichas medidas están plenamente justificadas en la protección del interés superior de la infancia y a las facultades de la Secretaría de Educación.

DURANGO DESCARTA IR CLASES A DISTANCIA

Por su parte, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) descartó la posibilidad de suspender las clases presenciales en las escuelas públicas de educación básica por las altas temperaturas.

El titular de la dependencia, José Guillermo Adame Calderón, dijo que el ciclo escolar 2023-2024 transcurre sin mayor dificultad y que están buscando dar cumplimiento a los 190 días efectivos de clase.

"Obviamente hace calor, en otras épocas hace frío, en otras épocas hace lluvia y no podemos estar suspendiendo el servicio educativo por estás razones, más bien tenemos que adecuarnos a las mismas. Los padres de familia están siendo debidamente informados en las instituciones de acuerdo a los climas que se presentan, pero no, ni siquiera tenemos pensado, la suspensión de clases derivada de las temperaturas", sostuvo.El funcionario insistió en que el calendario escolar seguirá como estaba planeado.

Indicó que en la región lagunera es donde existe el mayor grado de temperaturas, pero que prácticamente todas las instituciones educativas cuentan con sistemas de aire acondicionado, agua potable y saneamiento básico, esto con el fin de garantizar el bienestar y la salud de niños, niñas y adolescentes. Además de que en distintos municipios de la entidad hay recomendaciones del sector salud para evitar cuadros de deshidratación y golpes de calor.

"Hay que entender que Durango tiene todos los climas, tenemos lugares con frío, lugares calientes, lugares templados. En el caso de los lugares calientes, lo más importante es que haya suficiente abasto de agua y no exponer a los niños al sol", concluyó.

‘Medida imprudente’

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) “Justo Sierra”, consideró que es una medida “muy imprudente y contra la educación” el autorizar clases en línea en escuelas públicas de nivel básico de Coahuila por las altas temperaturas.

“Definitivamente es una medida muy imprudente, yo pienso que las personas no resuelven los problemas, porque son problemas y hay que resolverlos. Hay Sociedades de Padres de Familia en las escuelas públicas, entonces, ¿qué hace esa Sociedad de Padres de Familia si no tienen agua, si no tienen nada?, ¿qué le hacen al dinero?, aparte, si yo veo necesidades, hago actividades porque lo más cómodo es suspender”, afirmó.

El también director del Colegio América de Torreón, añadió que si no hay sistema de aire acondicionado en los centros escolares, se puede hacer desde una kermés hasta una rifa para recaudar fondos.

“Todo eso es consecuencia de que no se piensa como maestro, los que somos maestros normalistas decimos: ‘¿cómo vamos a resolver este problema para que el muchacho termine completo su ciclo escolar y sus conocimientos?, el calor es general y en las escuelas particulares obviamente no vamos a tener ninguna suspensión (de clases presenciales).

Los padres de familia hacen mucho esfuerzo, aparte de pagar tanto impuesto, que realmente no sabemos ni en qué se utiliza, tienen que pagar una colegiatura para recibir una verdadera educación de calidad y obviamente integral en todos los sentidos, deportiva, artística, cultural, lingüística”, agregó.

En la entidad, dijo qué hay más de mil 600 escuelas particulares de distintos niveles educativos con un promedio de 400 estudiantes cada una. En La Laguna, informó qué hay poco más de 500 colegios privados de educación básica.

Llaman a prevención ante tercera ola cálida

Debido a la tercera onda de calor, la Secretaría de Salud de Coahuila emitió una serie de recomendaciones para evitar casos de deshidrataciones y afectaciones por la radiación solar.

Para el primer punto, señalan la importancia de mantener el hogar ventilado, evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas e ingerir suficientes líquidos, evitando las bebidas alcohólicas, energizantes o refrescos. Además, es necesario que antes de ingerir algún tipo de suero, se consulte con el médico.

Otras recomendaciones son beber más liquido cuando haga calor, especialmente si se realiza ejercicio o si se trabaja al aire libre. Si usted tiene niños o niñas menores de seis años o personas adultas mayores de 65 años, evite exponerlos a temperaturas altas y procure que beban abundantes líquidos.

Ante cualquier señal de alarma, boca seca, sensación de cansancio, sudoración menos de lo normal y llanto sin lágrimas en el caso de niños y niñas, acuda de inmediato a su centro de salud u Hospital General más cercano. También se puede comunicar al sistema de emergencias 911.

En lo que respecta a la radiación solar, la Secretaría de Salud recomienda utilizar protector solar factor 30 o más en rostro, cuello y brazos; colocar nuevamente en caso de ser necesario. Si se camina por la calle, se sugiere transitar siempre porel lado con mayor sombra y que esté alejado de los rayos del Sol.Es necesario proteger a los bebés y niñas y niños pequeños.Siempre se les debe mantener a la sombra y colocarles proyectos solar en las zonas de su cuerpo que estén descubiertas.En caso de identificar enrojecimiento en la piel, ardor o algún lunar de forma inusual en cualquier parte del cuerpo, la persona afectada debe acudir con el médico o a cualquier institución de salud a recibir atención.