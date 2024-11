Club Santos Laguna: ¿Qué dijo Ambriz sobre la derrota contra Cruz Azul? 

Ambriz no se quiso justificar sobre el torneo que han tenido, pero mencionó que a lo largo de la temporada, nunca logró tener el equipo que deseaba, ya que las lesiones y otros factores no ayudaron, sin embargo, se responsabilizó del mal momento que atraviesa Santos Laguna

Santos Laguna dejó de ser uno de los equipos que peleaba por los títulos constantemente. Hace apenas unos años, el equipo lagunero era uno de los protagonistas principales del futbol mexicano, sin embargo en los últimos torneos Los Guerreros han quedado a deber, demostrando que existe una crisis en varios sentidos en el equipo.

Suman ya varios esfuerzos por levantar a Santos Laguna, los técnicos no han podido lograr el cometido lo que se ha vuelto una molestia para los fanáticos, que además argumentan un abandono por parte de la directiva de Grupo Orlegi.

Quien ha sufrido el mal desempeño ha sido el técnico Nacho Ambriz, que fue traído al club albiverde este 2024 con la promesa de lebantarlos, pero esto no sucedió.

Ambriz llegó al equipo con un buen historial, principalmente con León, pero tras el paso de las 14 temporadas en el Apertura 2024, Santos Laguna apenas suma 10 puntos. Este sábado el equipo perdió 0-2 contra Cruz Azul, actual superlíder del torneo, lo que mantiene a Ambriz en la línea y a la expectativa de si dejará o no al equipo. Esto a pesar de que el nuevo presidente Aleco Irarragorri argumentara que seguiría en el equipo.

Ambriz lamentó la situación del equipo, asegurando que hay situaciones que se le salen de las manos. Argumentó que el actual objetivo es salir del fondo de la tabla.

El próximo martes en el Corona, recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara y posteriormente se enfrentará contra los Gallos Blancos.

Nacho tomó la responsabilidad de la situación, aunque sí afirmó que fueron derrotados por el mejor equipo del torneo.

“El equipo que yo tenía en mi cabeza nunca lo pude tener; por lesiones, por expulsiones, por bajas de juego. Me responsabilizo de lo que está pasando en el club. La responsabilidad es mía, no tengo queja ante nadie. No se me dio, es un muy mal torneo el que hice”