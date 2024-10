Aleco Irarragorri responde si podrían vender a Santos Laguna y enfrenta a David Faitelson

Aleco Irarragorri, actual presidente de Santos Laguna y el directivo más joven de la Liga MX, estuvo en una entrevista para Línea de 4 en TUDN.

El recién directivo se enfrentó a los cuestionamientos de David Faitelson que habló sobre la multipropiedad, así como a Marc Crosas que cuestionó sobre la forma de pensar del estilo de los Guerreros.

Ante la posibilidad de que Grupo Orlegi venda a Santos o Atlas, en caso de que se elimine la multipropiedad en el fútbol mexicano.

Irarragorri fue cuestionado sobre una posible venta de alguno de los equipos en manos de Grupo Orlegi. Aunque no dio una respuesta directa sobre si venderían a Atlas o Santos en el futuro, reafirmó su compromiso con Santos Laguna y su enfoque en fortalecer la identidad del club y devolver la felicidad a los aficionados de La Laguna.

Aleco asumió el liderazgo de Santos Laguna a sus 24 años, también desmintió cualquier insinuación de que Atlas fuera el equipo que se sacrificaría en un escenario donde se prohíba la multipropiedad. Su atención está completamente centrada en el presente y en su labor como presidente de Santos Laguna.

En cuanto al rendimiento en el Apertura 2024, Santos Laguna, con solo 8 puntos, se ubica en el último lugar.

En la entrevista para Línea de 4, David Faitelson encaró al joven directivo cuestionándole si la falta de experiencia no le da miedo.

Faitelson ya había mencionado en emisiones anteriores que no consideraba que un joven de 24 años estuviera listo para ser directivo de un equipo.

"Yo creo que una persona que te dice que no tiene miedo te está mintiendo. Es como tú afrontas ese miedo y esos retos lo que realmente dicta qué vas a hacer”

En cuento a la experiencia, irarragorri respondió:

“Toda mi vida yo me he estado preparando. Estado en distintos países, en distintos clubes, escuchando agarrando contexto, viendo otras formas de hacer las cosas. Y esas cosas hoy me han dado un criterio para poder tomar buenas decisiones en lo que viene hacia adelante”.