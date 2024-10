Club Santos Laguna: Nacho Ambriz habló sobre su posible salida

Santos Laguna tocó fondo y es sotanero en el Apertura 2024 de la Liga MX. El domingo pasado perdieron 0-2 contra los Bravos de Juárez, lo que generó una serie de disgustos entre los aficionados, pues el equipo no levanta.

Santos se encuentra en una de sus peores situaciones en la historia de los Torneos Cortos, por lo que el nombre de Ignacio Ambriz como Director Técnico se tambalea.

Los resultados del técnico no se han consolidado, tampoco los recientes fichajes. El equipo además ha perdido identidad y se aleja de la posibilidad si quiera estar en La Liguilla.

Ambriz aseguró no estar de acuerdo con la opinión pública, y que tiene confianza en poder remontar los resultados adversos de los Guerreros.

“Muchas veces en estas situaciones lo más fácil es tirarte del barco, pero nunca he sido así y hoy menos lo voy a hacer: renunciar no pasa por mi mente.

“La situación no es nada agradable, si entraras al vestuario te darías cuenta que no estamos bien, la gente está dolida, y yo también pero no me baja el ánimo”.

Ignacio Ambriz adelantó que no será cesado, pues no se ha tocado el tema con los mandatarios del equipo, con quienes “se hablan las cosas a la cara”.

“Hoy los resultados no están, no hay varitas mágicas, hay que trabajar, ahora tendremos dos semanas largas para preparar un partido complicado contra América“.

Santos Laguna actualmente tiene 8 puntos, en 11 partidos jugados, para poder acceder a la zona de Play-in debe ganar al menos 4 de los 6 partidos para asegurar al menos 20 puntos.

Bravos deja el sótano al vencer a Santos

¿Contra quién serán los siguientes partidos?

J12 América

J13 Pachuca

J14 Mazatlán

J15 Cruz Azul

J16 Chivas

J17 Gallos