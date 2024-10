¿Qué ha dicho Nacho Ambriz sobre las lesiones de José Juan Macías?

José Juan Macías, ex jugador de Chivas y León, ha visto muy pocos minutos en su campaña de 2024 y todo se debe a una razón, las lesiones del delantero que no paran de postergar su regreso a las canchas con los Guerreros.

En la última jornada, Santos visitó al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, partido el cual terminó con la derrota de los Guerreros tres goles por uno, donde la única anotación de los verdiblancos fue hecha por el "Choco" Lozano, además de esto, dicha jornada también fue una más en la que José Juan Macías no vio minutos en el campo.

La situación parece ir de mal en peor, pues el "JJ" apenas ha tenido participación en dos partidos de la presente temporada, en la primera y segunda jornada, acumulando un total de 44 minutos, además, en lo que va de 2024, solo ha participado en ocho partidos, seis de los cuales fueron en su etapa anterior con Chivas.

Dicho problema es algo que Nacho Ambriz tiene en mente cada jornada, pues ante la ausencia de Macías, el estratega tiene que rellenar su posición mientras siguen pasando las jornadas y el nacido en Guadalajara no tiene fecha de recuperación.

Ante un futuro incierto sobre José Juan Macías y el tema de sus lesiones, el técnico santista tuvo una plática con el delantero sobre sus minutos en el campo de juego, asegurando que el ex Chiva se siente desesperado por no poder rendir como le gustaría.

"Las lesiones no le han permitido rendir como cuando se regresó de Europa. Ha tenido una molestia fuerte en el soleo también. Está desesperado por no estar al 100%; conozco bien lo que es. Las lesiones no le han permitido estar de titular o de recambio y esas lesiones no me permiten llevarlo a la banca y se están buscando opiniones de otros médicos para que esté a la par y que tenga más minutos", señaló Ambriz.