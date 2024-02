Clínica 71 no tiene medicina para artritis

Han transcurrido 41 días y derechohabientes que padecen artritis reumatoide siguen sin poder surtir sus medicamentos en la farmacia de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón. En lo que va del año han acudido en repetidas ocasiones a las ventanillas pero no está en existencia el medicamento golimumab de 50 miligramos para tratar dicha enfermedad.

Hay recetas individuales que fueron prescritas por médicos especialistas en Reumatología y que están fechadas desde el 5 de enero de 2024, pero como perdieron vigencia, los pacientes tuvieron que acercarse de nueva cuenta a solicitar un folio para que los profesionales de la salud les renueven la receta. La última fue para recoger el medicamento el 2 de febrero de 2024 pero cuando fueron a la farmacia, les colocaron el sello de "Medicamento pendiente. UMAE 71. Tel 8717290800". El golimumab se surte en una caja y, en el modo de uso, se señala que se debe aplicar un ámpula de forma mensual.

'EL PROVEEDOR NO HA ENTREGADO'

Ayer, El Siglo de Torreón se comunicó a la farmacia del Hospital de Especialidades y el personal informó que el fármaco: "No ha llegado, tenemos fecha del proveedor pero el proveedor no ha entregado, ayer (antier) la administradora estuvo tratando de contactarse con él porque prometió una fecha para enviar el producto y no lo ha enviado. Estamos tomando los datos del paciente para hablarles apenas llegue el medicamento".

La derechohabiencia manifestó su inconformidad debido a que, por su situación económica, no pueden adquirir este medicamento en el sector de salud privado. "Es molesto porque estamos yendo cada semana y nomás nos dicen que no hay y no hay, es pérdida de tiempo y un gastadero de gasolina y de camiones. Ahorita mi hija tiene que estar con otros medicamentos que le da la doctora familiar en la clínica 80 para los dolores, son unas cápsulas", dijo un familiar de una paciente que prefirió no revelar su identidad.

Según el listado institucional del IMSS, golimumab (en programa catálogo II) se encuentra en el grupo 20 de Reumatología y Traumatología y se indica para pacientes con artritis reumatoide con respuesta inadecuada a FARMEs tradicionales, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y colitis ulcerosa.

Otra opción que tienen estos derechohabientes es recurrir a la Megafarmacia del Bienestar, sin embargo, ayer dijeron que no tienen mucha información al respecto. Según el Gobierno federal, la megafarmacia permite satisfacer por tierra, la demanda del 70 por ciento de la población de instituciones como el IMSS, Issste e IMSS-Bienestar en un lapso de 24 a 48 horas. Quienes tengan problemas de surtimiento en su clínica, pueden llamar a la línea telefónica 55-95-00-09-11 y deben seleccionar la opción que corresponda a su institución de salud. Hay que tener a la mano la CURP y la receta médica.