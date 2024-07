Clima y plagas merman cultivos

Hasta un 20 a 25 por ciento se estima el impacto en los rendimientos de los cultivos en este año a causa del aumento de plagas, derivado de las altas temperaturas que se presentaron durante este año.

Marcelo Valdés Quintanilla, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, dijo que el calor intenso que se registró en el campo lagunero y la falta de lluvia, además de que no se presentó un invierno tan intenso, son factores que propician el aumento de las plagas y que ocasionan un estrés en la planta, por lo que las afectaciones de los insectos son mayores.

"Tuvimos mucho calor, sí ha habido muchas plagas, no tuvimos un invierno demasiado frío, entonces si tenemos plagas que nos están afectando bastante en los cultivos", comentó, "los riegos de auxilio no han llegado en el momento adecuado, se han estresado más las plantas y no están los rendimientos reales que se necesitan, están más espaciados los riegos y la planta no produce lo siguiente, como se esperaría".

Consideró que esto se debe a que el ciclo agrícola en la región todavía contempla como cultivo rector al algodón, cuando en la región ya la mayoría de las hectáreas son de sorgo y forraje. Refirió que las principales plagas que en este momento están impactando al campo lagunero son el gusano cogollero y la araña roja en los forrajes, así como el picudo en el algodón.