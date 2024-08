Clausuran Quinta en la colonia Los Pinos debido a reportes de los vecinos

Personal del departamento de inspectores municipales llevaron a cabo la clausura de la Quinta Gallardo, en la colonia Los Pinos, en Piedras Negras, debido a la falta de permiso para llevar a cabo un evento y por las quejas de exceso de ruido por parte de los vecinos del lugar, durante el pasado domingo.

El funcionario municipal detalló que la quinta mencionada, cuenta con sus permisos correspondientes, en cuanto a su establecimiento y funcionamiento, por lo que, aseguró, se encuentra en regla conforme a las normativas de la administración municipal

Con relación a la quinta que fue clausurada por las autoridades municipales hace más de una semana, luego de que fueron localizados en el interior del inmueble a dos menores de edad, presuntamente ingiriendo bebidas embriagantes; las autoridades mantendrán vigilancia porque no cuenta con permisos.

"Si no me equivoco, este lugar no cuenta con los permisos para funcionar como tal, que es algo que habremos de estar vigilando, porque no puede estar llevando a cabo eventos al público a través de la renta de ese espacio; porque no está autorizada para ese propósito", indicó Castillón Martínez.