Claudia Sheinbaum se compromete a dar continuidad a rescate en Pasta de Conchos

En su primera visita a Coahuila como presidenta electa de México, a invitación de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y acompañados por Manolo Jiménez Salinas, Gobernador de Coahuila; dio un emotivo discurso a los deudos de los mineros de Pasta de Conchos y se comprometió a dar continuidad a los trabajos de rescate en caso de que estos no se concreten al concluir la administración de López Obrador.

"Quiero expresarles que si por alguna razón, estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tomé posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad y la misma.determinación que ha tenido el presidente y su equipo. Y por su puesto vamos a ver la unidad de atención médica sea hospital, centro de salud, que ustedes nos han pedido", dijo Sheinbaum Pardo.

Adicional a ello, también se comprometió a atender una petición de una de las viudas de Pasta de Conchos, quién solicitó un hospital en esta región carbonífera y que permita dar atención a la población que presenta problemas de salud en las vías respiratorias y que muchos de ellos, no lo saben.

"Siento emociones muy fuertes al estar aquí con ustedes. Ver sus miradas, estrechar sus manos, agradecimiento de entrada por la oportunidad de conocerles y compartir estos momentos. Siento también su dolor, que ha sido desde hace 18 años , uno de los dolores más grandes de ustedes, de sus familias; si no es un dolor que también ha marcado a nuestro país. Porque las y los mexicanos, somos generosos y compartidos y no solo compartimos el pan y la sal, si no también los sufrimientos", dijo Sheinbaum Pardo a los deudos.

Aunque manifestó que, corresponde a las Fiscalías esclarecer definitivamente las causas y responsabilidades y atender demandas. Sin embargo estableció que hay una parte de la justicia que es muy importante, que actualmente es una realidad con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador; quién se comprometió ha hacer todo lo que estuviera en sus posibilidades para recuperar los cuerpos de los mineros y ha estado cumpliendo.

Señalo que hoy, estos esfuerzos de su Gobierno empiezan a dar resultados de la enorme tarea y estableció que esa labor obedece a las obligaciones que les marca el humanismo y la fraternidad como mexicanos y mexicanas, pero que también son principios del movimiento de la Cuarta Transformación y que significa no tolerar la indiferencia ante el dolor y se puede se ajeno cuando alguien sufre.