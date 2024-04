Claudia Sheinbaum firma pacto por la primera infancia

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" a la Presidencia de México, resaltó la importancia de garantizar la felicidad y el desarrollo integral de la niñez mexicana al firmar el Pacto por la Primera Infancia junto a colectivos y miembros de la sociedad civil.

En sus palabras, Sheinbaum enfatizó que los niños y las niñas son el presente de México y no solo el futuro. Destacó la necesidad de proporcionarles atención, protección, cuidado, nutrición y la oportunidad de jugar para asegurar su bienestar. "La primera infancia, los niños y las niñas nacieron para ser felices", afirmó.

“Los niños y las niñas, particularmente desde la primera infancia, no son el futuro de México, son el presente, si nosotros no atendemos, protegemos, cuidamos, nutrimos, alimentamos, les damos la posibilidad de jugar y ser felices a los niños y a las niñas, después no tendremos los ciudadanos que necesita nuestro país".

Claudia Sheinbaum recordó que impulsó el desarrollo de las niñas y niños desde que fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con acciones como las Estancias Infantiles y aseguró que un niño o niña que crece con amor, tiene una vida adulta muy distinta.

Las 12 metas del Pacto por la Primera Infancia incluyen:

1.- Disminuir la pobreza y pobreza extrema en la primera infancia 2.- Disminuir la nutrición crónica, anemia y sobrepeso en menores de 5 años 3.- Incrementar la lactancia 4.- Lograr que niñas y niños de 1 y 2 años tengan su esquema de vacunación completo 5.- Aplicar Tamiz neonatal e incrementar cobertura de salud para niños con discapacidad 6.- Incrementar porcentaje de menores de 5 años con adecuado desarrollo infantil 7.- Menores 3 años con educación inicial8.- Después de 3 años reciban preescolar de calidad 9.- Programas de habilidades parentales para menores de 6 años 10.- Que todos los niños y niñas estén inscritos en registro civil antes de cumplir un año 11.- Avanzar en la erradicación de violencia contra la infancia12.-Incrementar la participación de padres en actividades de juego en la primera infancia