Claudia Sheinbaum agradece a jóvenes mexicanos por su triunfo

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- Al ser arropada por 2 mil jóvenes que la apoyaron durante la campaña electoral por todo el país, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que en las pasadas elecciones del 2 de junio no hubiera ganado sin ellos, ya que decidieron decir "basta" de que les dijeran "ninis" y "rechazados".

"En el 2018 y en el 2024 se ganó no sólo por esta revolución de las conciencias, sino principalmente por las y los jóvenes de nuestro país, que dijeron en el 2018 basta, y construyeron un futuro nuevo. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México (...) que decidieron que nunca más quieren que se les llame ninis ni se les llame rechazados", expresó en el Polyforum Siqueiros.