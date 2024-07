¿Cirugía? Mujer cambia completamente tras asistir al salón de belleza

En la red social de TikTok se ha viralizado un video en donde una mujer tiene un cambio sorprendente tras un cambio de look que algunos han asegurado que llegaron a hacerle una cirugía estética.

Entre las mujeres es común querer realizarse un cambio de imagen cada cierto tiempo, tal fue lo que le ocurrió a una mujer que asistió al salón de belleza "Brulee" en la ciudad de Bogotá, Colombia para arreglar su cabello y terminó teniendo un cambio que la dejó irreconocible.

Quedó irreconocible

La mujer colombiana le comentó a la estilista que desde diciembre no se había hecho arreglos en el cabello, pero ahora se había animado a realizarse un cambio ya que su esposo "la quería rubia", por lo que le pidió recomendaciones a la experta en belleza para favorecerse.

Después de que la estilista le hiciera una transformación, la mujer se sorprendió demasiado al verse con su nueva imagen, pues ahora era rubia y tenía un poco de maquillaje en ella, "¿esa soy yo?, me quitaste 20 años de encima", fue la pregunta que hizo al verse en el espejo.

La mujer se emocionó tanto que casi llora al verse totalmente cambiada, por lo que la estilista trata de controlarla y decirle lo hermosa que se veía siendo rubia.

¿Era otra mujer?

En los comentarios del video, algunos usuarios mencionan que también quedaron sorprendidos por la nueva imagen de la mujer que hasta llegaron a creer que se tratada de otra persona.

"Yo creo que no es la misma", "Regresó después de una cirugía para terminar de grabar el video", "ese cambio de look le cambió hasta la voz", "A mi no me convence que sea la misma persona…. Me gustaría creer que si es la misma", son algunos de los comentarios en el video.