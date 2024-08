Ciro Gómez Leyva reta a Ulises Lara a que lo meta a la cárcel tras difundir operativo contra Javier Corral

El periodista Ciro Gómez Leyva retó al encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, a que lo meta a la cárcel luego de que diera a conocer durante su noticiero nocturno el operativo en donde se intentó detener al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Durante su noticiario radiofónico en Grupo Fórmula, el periodista respondió a los dichos de Ulises Lara, quien dijo que va a presentar una denuncia penal por la difusión de los videos del operativo que "fueron filtrados específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias, junto con el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia con el que se intentó engañar a la opinión pública, haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba la diligencia".

Al responder, Gómez Leyva cuestionó si la denuncia será en su contra o contra quien supuestamente filtró la información.

"¿La denuncia la va a presentar contra quien supuestamente usted considera que la filtró o la va a presentar contra mí? y me va a denunciar y va a ser una denuncia penal, pero juega, no sé si es el temor, si es en mi contra de una vez le digo fiscal, o encargado de la fiscalía, cruzo mis brazos y dígame dónde me voy a entregar, voy directo al reclusorio que usted me diga, no vaya a gastar un centavo o un minuto en defenderme. ¿De qué me voy a defender, de haber dado una noticia, de haber dado una nota?".

Detalló que se enteraron del operativo de detención porque "un conocido nuestro" estaba en el restaurante, aunque inicialmente no le creyeron ni lo tomaron en serio, pero ante la insistencia "fuimos a la fuente y pedimos información, nos pusimos a reportar y producto de ese reporteo tuvimos una o varias imágenes".

El pasado 14 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener a Javier Corral en un restaurante de la Ciudad de México, pero fue "rescatado" por el encargado de despacho de la Ciudad de México, Ulises Lara.

Intentan detener a Javier Corral en un restaurante de la colonia Roma

El pasado 14 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México, para detener por corrupción y peculado al exgobernador Javier Corral.

A través del noticiero de Ciro Gómez Leyva se dio a conocer la información de que Javier Corral abandonó el restaurante con Ulises Lara, encargado del despacho de la fiscalía de la CDMX, y se lo llevó en su propia camioneta, después de que la fiscalía de Chihuahua se presentará en el establecimiento.

Al respecto, el Fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescató "a la brava" al exgobernador Javier Corral.

"Están obstruyendo la justicia, lo rescataron a la brava, es algo inusual, inadmisible, increíble", dijo.

AMLO critica noticiero de Ciro Gómez Leyva

En la mañanera del pasado 15 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al noticiario nocturno del periodista Ciro Gómez Leyva por la información presentada del intento de arresto de Corral: "No sabía yo que se había transmitido en vivo".

Durante la conferencia mañanera un reportero señaló que el intento de detención en la Ciudad de México del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se hizo en el "horario estelar" del noticiario de Ciro Gómez Leyva, el periodista respondió que "eso se llama reportear".

"Cuando el reportero abre su pregunta sobre el caso de Javier Corral diciendo ‘que casualidad’ y da mi nombre, de que yo tenía la imagen y la presentamos anoche en la televisión, pues sí, según nosotros eso se llama reportear", señaló Gómez Leyva durante su programa "Por la Mañana" de Radio Fórmula.