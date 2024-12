Circula presunta solicitud de renuncia entre trabajadores del Ayuntamiento de Torreón

Este martes, a días de que Román Alberto Cepeda asuma para un segundo mandato al frente del Ayuntamiento de Torreón comenzó a circular una presunta solicitud de renuncia que le fue extendida a los trabajadores del municipio.

El documento que llegó al Siglo de Torreón, ha circulado sin folio ni membrete oficial.

En el texto de renuncia, el trabajador asegura que el Ayuntamiento no le adeuda algo por su prestación de servicios.

Además de contener el siguiente apartado “durante el tiempo que labore no contraje enfermedad profesional ni riesgo de trabajo alguno por lo que no me reservo ningún tipo de acción legal…”

La solicitud de renuncia va dirigida al alcalde Román Alberto Cepeda, quien resultó reelecto en las pasadas elecciones de junio.

Su presente administración tiene hasta febrero para aclarar irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado por más de 324 millones de pesos que no fueron comprobados.