Cineasta maya-tsostsil Xun Sero presenta en La Laguna su documental Mamá

El cineasta maya-tsostsil Xun Sero, cuyo nombre es Juan Antonio Méndez Rodríguez (Chiapas, 1988), cerró la breve gira en La Laguna de su documental titulado Mamá con la proyección este sábado en el Museo Arocena de Torreón. El pasado jueves 4 se había presentado un bar local del Centro de la ciudad.

La ópera prima de Xun Sero plasma la vida de su madre Hilda a través de diálogos con él y escenas de la vida diaria en San Cristóbal de las Casas y las comunidades cercanas que capturó a lo largo de seis años en un esfuerzo de reflexión iniciado alrededor de 2015-2016 sobre la figura de la madre.

Mamá tuvo su estreno mundial en el Hot Docs Canadian International Documentary Festival de Toronto el pasado 2022 y desde entonces ha recorrido el mundo, llegando incluso a Taiwán. Su presentación en México fue en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

En una breve entrevista para El Siglo de Torreón, Xun Sero recuenta que al inicio su principal miedo al ser su primera película y no ser conocido, nadie fuera, por lo que recurrió a su experiencia como periodista, para anunciar las presentaciones a través de videos y en los foros de las redes sociales.

Hilda, la protagonista de Mamá. (CORTESÍA, XUN SERO)

Describe que para él, el cine es una escuela, señala que actualmente también trabaja en una novela, de la que luego desarrollara el guion, mientras fortalece su trabajo como director y cinefotógrafo.

Además, su apuesta va por la carrera larga, prevé lanzar su próximo documental en 2026, esta vez sobre el racismo y próximamente acudirá al Marché du film de Cannes para recaudar fondos para la producción de la película.

La entrevista que transcurre casualmente en un bar del Centro de Torreón, luego de que la charla de cierre con el público en el Arocena se alargara, permite admirar la firmeza con la que vive el cine, relata que en Chiapas no había escuelas de cine, entonces su formación tanto ideológica como práctica la constituyen los foros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), su trabajo como periodista independiente y los talleres de cinematografía tomados.

Sobre ello, agrega, “el conocimiento de la comunicación es un privilegio que se puede poner al servicio de las causas”.

Respondiendo a la pregunta sobre sus influencias asegura no tener una figura, pero ejemplifica con la crítica a la realidad de los 60´s en México, la revolución congelada del argentino Raymundo Gleyzer; The act of killing y la mirada del silencio del estadounidense-británico Joshua Oppenheimer sobre las masacres de cientos de personas a mediados de las 60’s en Indonesia y el cine de guerrilla utilizado por la productora independiente de documentales Canal 6 de julio, surgida luego de las elecciones de 1988 en México.

Xun Sero. (CORTESÍA, XUN SERO)

Xun Sero afirma que su inspiración proviene del contexto al que pertenece, “amigos, gente que conozco hace algo que podría parecer luchas perdidas, pero ahí está también el sentido de la existencia”.

Su lucha contra la desmemorización queda firme en el documental, donde a lo largo de varias escenas su madre recuerda a las mujeres que la acompañaron en su vida, su madre y una tía abuela, de las cuales no tiene fotografías, y si bien podría ver un parecido con un familiar, es ahora con la filmación, donde no solo imágenes, escenas completas quedarán para la posteridad.

Xun Sero declara que también le interesa el cine de ficción, especialmente el de terror, a través de cual buscará mostrar una interpretación propia fuera de intentos a replicar películas como El proyecto de la bruja de Blair usando el idioma tsostsil.

Por ahora, el documental Mamá solo se encuentra disponible de manera limitada en línea a través del Latino and Native American Film Festival del 5 al 19 de abril.

Su director planteó que al concluirse los dos años de festivales por los que ha pasado la película buscará sea integrada al catálogo de la plataforma de cine Mubi.

Para ver la película visitar: https://thelatinonativeamericanfilmfestivallanaff.ottchannel.com/media/mom-542537