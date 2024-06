Cierran preparación enfrentando a Brasil

- Después de un par de ensayos infructuosos, incluyendo una goleada ante Uruguay, la selección de México procurará cerrar con decoro su preparación para la Copa América de Estados Unidos cuando enfrente a Brasil en un partido amistoso.

El Tri superó 1-0 a Bolivia en su primer encuentro, pero lo hizo con la selección Sub23 reforzada con algunos jugadores de la absoluta, y luego perdió a media semana 4-0 ante la Celeste, víctima de una tripleta de Darwin Núñez.

En ese segundo encuentro, el entrenador Jaime Lozano pagó el precio por dejar fuera de la alineación a varios jugadores del equipo titular.

"No estamos tirando estos partidos de preparación, nos servirán mucho para lo que viene", aseguró Lozano. "Hoy no nos tocó disfrutar, pero es para que lo vivan, lo sufran y salgan adelante, todos tienen fortaleza mental para salir de un mal resultado que no termina la carrera de nadie".

El fiasco ante Uruguay azuzó los cuestionamientos sobre la continuidad de Lozano al frente de la selección, a pesar de promesas de los dirigentes por sostenerlo hasta el Mundial del 2026 sin importar los malos resultados.

México sólo ha podido ganar dos de sus últimos seis encuentros, uno de esos el partido ante Bolivia. Entre esos se encuentra una inapelable derrota ante Estados Unidos, por la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Para la Copa América, Lozano y los dirigentes están tratando de realizar un cambio generacional y dejaron fuera a varios referentes del pasado como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

"Nos duele, pero estamos tranquilos, este cambio generacional nos va a ayudar en lo mental", dijo el delantero Guillermo Martínez, una de las novedades en la selección. "Hay jugadores de gran calidad, que se saben reponer ante cualquier adversidad, y el grupo está unido".

Los mexicanos se estrenan en la Copa América el 22 de junio ante Jamaica. Después medirán fuerzas con Venezuela y cerrarán la primera fase ante Ecuador.

Aunque Lozano no ha revelado la alineación, si dijo que ante Brasil tratará de ir con lo mejor disponible. Eso supone los regresos a la titularidad de jugadores como César Montes y Johan Vázquez, además de Luis Chávez, Erick Sánchez, Julián Quiñones y Santiago Giménez.

"Estamos tratando de construir algo a mediano y largo plazo, proyectar una mejor selección a futuro y generando competencia, es momento de confiar, de seguir unidos", dijo Lozano. "Las derrotas duelen y esta es una más, una en la que el equipo se tambalea, pero queremos que la selección sea inquebrantable".

A diferencia de Uruguay, que marcha segundo en las eliminatorias de la CONMEBOL, Brasil no pasa por su mejor momento y marcha en el sexto peldaño. La Copa América será la primera gran prueba con su nuevo técnico Dorival Júnior.

Adicionalmente, para el encuentro ante los mexicanos es altamente probable que no participen algunos jugadores que acaban de terminar sus temporadas en Europa. Tal es el caso de Rodrygo, Vinicius Júnior y Eder Militao, quienes acaban de conquistar la Liga de Campeones con el Real Madrid.