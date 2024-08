Cierran con éxito campaña de vasectomía en la Jurisdicción Sanitaria II

La coordinación de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número II cerró con una buena participación la campaña de vasectomía sin bisturí, y ya prepara su siguiente campaña para el mes de octubre, en la que esperaran superar las cifras alcanzadas en este mes de agosto.

Marcela Álvarez, encargada de la coordinación de Salud Sexual y Reproductiva, detalló que durante los tres días de campaña se atendieron a un total de 117 pacientes, que con relación al mes anterior, representa un incremento del 48 por ciento, y esperan que en la siguiente la cifra sea aún mayor.

Sobre la técnica, aseguró que el dolor es mínimo con relación a la intervención a la que son sometidas las mujeres como medio de planificación familiar.

Y es que explicó que lo que se realiza con esta técnica de vasectomía, es una ligadura de los conductos deferentes, evitando así el paso de los espermatozoides. La intervención no tarda más de 20 minutos y el paciente sale caminando con un mínimo de dolor.

“La importancia y las ventajas que tiene en que un hombre sale caminando con muy poco dolor. Es la vasectomía sin bisturí, en este caso, obviamente me preguntan qué es lo que se hace, se ligan, no se corta. Entonces los pacientes salen con una pequeña incisión. Sí, se les dice que tengan un reposo de cuatro horas y posteriormente no deben de hacer esfuerzos, pero por tres días”, detalló la coordinadora.