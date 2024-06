Chumel Torres se codea con los comediantes más importantes en reunión con el Papa Francisco

Este viernes, comediantes de todo el mundo sostuvieron una reunión con el Papa Francisco, donde se presentaron celebridades como Whoopi Godlberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, así como Florinda Meza y Chumel Torres.

Por medio de YouTube, Vatican News compartió un video del épico encuentro, donde el Pontífice dijo que sus invitados estaban entre las personalidades "más queridas, solicitadas y aplaudidas". Un éxito que explicó por la naturaleza de su arte: "tienes y cultivas el don de hacer reír".

Aunado a ello, describió este talento como particularmente precioso, "en medio de tantas noticias sombrías, inmersos como estamos en tantas urgencias sociales e incluso personales".

"Es más fácil hacer lo trágico que lo cómico", dijo espontáneamente, antes de insistir en la centralidad de la risa en la vida humana y describir el humor como "el mejor antídoto contra el egoísmo y el individualismo".

Finalmente, alabó el humor que "no ofende, no humilla y no reduce a las personas a sus defectos", especialmente en un momento en el que la comunicación genera tensiones. Lo mismo ocurre con el humor sobre Dios y la religión, insistió, afirmando que es “posible” reírse de ellos, pero solo "sin herir los sentimientos religiosos de los creyentes, especialmente de los pobres".

Por su parte, el comediante Chumel Torres compartió imágenes por medio de Instagram de la experiencia en la reunión con el Papa Francisco.

En tanto, compartió fotografías con Jimmy Fallon y Chris Rock, expresando que "estoy en la habitación donde sucede".

Florinda Meza también aprovechó su encuentro con el papa para regalarle varios libros del comediante y su exesposo, Roberto Gómez Bolaños. En sus redes sociales, la emblemática 'Doña Florinda' compartió este gran momento.