Chambelanes causan furor en TikTok con pasos de BTS

Cumplir los 15 años puede ser un sueño para muchas, en el que se idealiza una gran celebración con sus amigos y familiares en la que no se puede dejar de lado el tradicional vals.

En cualquier celebración de este tipo, el vals es el momento cumbre, en donde las quinceañeras demuestran su talento en el baile con piezas lentas y los ritmos de moda, por este motivo en los últimos años se ha utilizado todo tipo de género, de acuerdo con los gustos musicales de la festejada para amenizar la fiesta.

Es por esto que una pequeña academia de baile en Puebla ganó gran popularidad en redes sociales, pues saben capturar a la perfección en sus bailes los populares gustos de las quinceañeras modernas, que prefieren bailar "Kpop" a la hora del vals.

Chambelanes se vuelven virales en TikTok

Los chambelanes virales que se convirtieron en la sensación de TikTok por bailar un número especial de Kpop, pertenecen la academia "Inter Dance Vals" en Puebla, estos chicos se han ganado el reconocimiento de las usuarias quienes comparan sus pasos con el grupo coreano más popular.

El video en donde bailan en popular éxito "Standing Next to You" de Jungkook, integrante de BTS, lleva hasta el momento 4.3 millones de reproducciones y más de 5 mil comentarios en donde los internautas aplauden su talento y coordinación.

La cuenta de Inter Dance actualmente tiene más de 900 mil seguidores en la plataforma y han acumulado millones de me gusta en sus videos, pues a través de sus pasos y sorprendente elección musical, hacen lucir a las festejadas en su vals.

Además, en su TikTok tienen otros números musicales con los últimos éxitos de los artistas más populares como Taylor Swift, Ariana Grande, Lana del Rey, The Weeknd y muchos más.