César Lozano Jr ofrecerá conferencia a beneficio de la Casa para Niñas Elena Domene

La Casa Hogar para Niñas Elena Domene invita a la ciudadanía a la conferencia “Sé el Impacto que Deseas” que impartirá César Lozano Jr, ya que será a beneficio de este lugar que atiende a niñas y jóvenes en situación vulnerable y que actualmente requieren de una unidad para poder transportarlas.

“Me siento muy honrado de formar parte de un evento. La verdad es el primer evento que doy a beneficio en mi carrera, pero después de venir, conocer a las niñas, conocer el lugar estar en Torreón, me siento feliz de formar parte de ese cambio”, dijo César Lozano Jr, conferencista con más de cinco años de trayectoria.

En su conferencia “Sé el Impacto que Deseas”, brinda las herramientas para “ser una persona inolvidable. Yo creo que a eso venimos a la vida, a volvernos inolvidables, de hecho eso está en nuestro ADN… no es necesariamente familia, plantar un árbol, puedes dejar un legado todos los días con las personas que tu conoces, y eso se llama saberse vender, de que sepas negociar; para aquellos que son solteros sepan tener novio, porque hay solteros que le falta esa chispas, pero hay gente que le falta esa chispa y es lo que quiero compartir”, dijo previo a su presentación.

Compartió que eligió Torreón y especialmente a la Casa para Niñas como su primer lugar para dar su conferencia a beneficio, luego de que en redes sociales se le insistiera en hacerlo, pero debido al trabajo que ha tenido en el año no había sido posible hacerlo.

“Mi papá me enseñó algo, siempre de todo lo que tu hagas, hay como un diezmo de lo que tu donas, de lo que haces, y dije este año no he hecho nada altruista de este tipo… y qué mejor que bendecir este año de trabajo con una buena acción y coincidió que cuando tenía esa mentalidad me contactaron y estamos aquí. La verdad después de conocer el proyecto, el lugar, no me arrepiento de estar aquí”, compartió Lozano Jr.

De acuerdo con Liliana Sierra, directora, lo recaudado servirá para la compra de un camión de medio uso para poder transportar a sus escuelas a las 45 niñas que se atienden actualmente, ya que la unidad con la que cuentan ya resulta insuficiente.

Es por eso que invita a la ciudadanía a disfrutar de esta conferencia a la par de que se suman al proyecto que se busca alcanzar en la Casa para Niñas.

La conferencia será este viernes a las 18:00 horas en el Tecnológico de Monterrey campus Laguna.