Censo Casa por Casa logra apenas un 33.8 por ciento de avance en tres meses

El año está por terminar y la Secretaría de Bienestar Federal solo logró censar el 33.8 por ciento del padrón de Adultos Mayores y personas con Discapacidad, como parte del Programa Salud Casa por Casa. Pese a este bajo avance, la titular Ariadna Montiel anunció en este lunes, que será en el mes de febrero que inicien las visitas por parte del personal de salud que se contratará para esta acción específica.

En la Mañanera del Pueblo, la secretaria del Bienestar dio a conocer que se han censado 4.6 millones de personas, de los 13.6 millones que se pretendía censar en un lapso de tres meses, según lo informado en el mes de octubre, cuando se daba a conocer el programa de Salud Casa por Casa.

“El censo de Salud y Bienestar, va avanzando al día de ayer hemos visitado a 4 millones 600 mil personas en su domicilio a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, y como saben en próximos meses, ya estarán los médicos y las enfermeras trabajando también casa por casa”, dijo este lunes.

Además informó que para ello se han contratado al momento, un total de 14 mil 577 profesionales de la salud, entre doctores y enfermeras, de los 22 mil 500 que se pretenden contratar para llevar a cabo este programa de atención. “Seguimos recibiendo expedientes esta semana y principios de la próxima semana para llegar a nuestra meta”, dijo la funcionaria.

En datos locales, la región de Torreón que abarca los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca y Parras, el avance es de tan solo el 21.7 por ciento, ya que de las 92 mil personas adultas mayores y con discapacidad que se tienen en los padrones, se ha logrado censar a 25 mil con el apoyo de 120 servidores de la Nación.

Censo Salud y Bienestar.

En tanto que por el lado de Durango, el avance estatal es del 47 por ciento.

A decir de algunos servidores de la Nación, el principal obstáculo con el que se han topado para avanzar en esta tarea es la desconfianza por parte de los beneficiarios.

“Mucha gente como que no cree, no quiere… pero cuando vean que el programa no es para quitarles su casa se van a acercar a solicitar el censo los que falten”, dijo el servidor.

Como se informó, en el cuestionario que se les aplica a los beneficiarios, las preguntas tienen que ver con datos personales, vivienda, educación, ocupación, relaciones familiares, actividades físicas y de esparcimiento, así como antecedentes de salud, visitas médicas y medicamentos, entre otras. El personal de Bienestar, está debidamente identificado con su chaleco y gafete de la dependencia a cargo.