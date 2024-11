Celebra, soberana

Ático

Ahora hay más certidumbre jurídica, sobre todo en contraste con la perversa era neoliberal. Existirá un Poder Judicial independiente.

Claudia, debes estar feliz, feliz, feliz con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora tú podrás ir a Washington, como lo hizo López Obrador, y repetir que Trump es el mejor presidente que ha habido desde Abraham Lincoln. Es un hombre que respeta a las mujeres, admira a México, y jamás ha hecho una sola amenaza o un solo chantaje a nuestro país. Sabes que "son tiempos de mujeres" y Trump lo entenderá. Ni que fuera misógino o machista o violador o criminal. López Obrador jamás hubiera sido amigo de un hombre así. Sin duda se "llevarán muy bien" como lo has asegurado; sólo te aconsejo ponerte pantalones al encuentro. No vaya a ser que te quiera agarrar de un lugar incómodo, como lo presumió en la grabación de Access Hollywood.

Es un alivio saber que has hecho todo para cuidar la relación económica más importante que tenemos. No has perdido el tiempo enfocándote en el Plan C. En ningún momento promoviste reformas que ahuyentarían la inversión, o pondrían en jaque los compromisos contraídos con el T-MEC, o arriesgarían los 9 millones de empleos que dependen del Tratado. Puedes estar tranquila y gozar tus índices de popularidad.

Nuestra boyante economía crece a un ritmo histórico que podrá proveerle empleo a todos. Sé que te has preparado para la deportación de millones de inmigrantes mexicanos al norte de la frontera. Podrían trabajar como meseros en el Tren Maya, y vaya que se necesitan para atender la demanda desbordada en esos vagones repletos. O podrían fungir como maleteros en el AIFA, el mejor aeropuerto del mundo, que no se da abasto con el personal existente. Además son bilingües, y eso es útil para un aeropuerto con tantos vuelos internacionales. Otra opción es que Carlos Slim los contrate para la construcción de los trenes de pasajeros que has anunciado. No me cabe la menor duda que estaría dispuesto a pagarles lo mismo que ganaban allá y asegurarles una semana laboral de 40 horas. Es un plutócrata generoso, preocupado por el pueblo.

Ahora hay más certidumbre jurídica que nunca, sobre todo en contraste con la perversa era neoliberal. Existirá un Poder Judicial independiente, nombrado por ti. Y el resto del mundo no se ríe; al contrario, aplaude nuestro experimento democrático. Seguramente Trump y sus amigos petroleros lo harán también. Estamos blindados contra aranceles de 10 o 25 o 100 por ciento. Me alegra ver cómo te has preparado en los temas cruciales de la relación bilateral en lugar de obsesionarte con los "juniors tóxicos" del país, excluyendo por supuesto a los hijos de López Obrador. Es un alivio saber que tienes el mejor equipo diplomático y de negociación comercial del mundo. Nada de políticos que se doblan a la primera, o que hacen concesiones impensables en el pasado.

También es reconfortante escucharte decir que habrá "colaboración sin subordinación". Trump jamás osaría designar como "terroristas" a los narcocriminales en México, ni los atacaría con drones en territorio nacional. ¿Para qué? La 4T ha hecho tan buen trabajo deteniendo el avance de la narcocriminalidad a nivel nacional. AMLO bien lo dijo: en México no se produce el fentanilo y no hay laboratorios escondidos. La militarización ha sido un éxito rotundo, y ahora solo se respira paz y tranquilidad en Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, y Sinaloa. De hecho, ya somos más soberanos que nunca y lo demuestra tu pelea con el rey de España. Te tienen pavor.

Dado que crees firmemente en la soberanía, estoy segura que no militarizarás aún más las fronteras norte y sur, aunque Trump te lo exija. No aceptarás ser "tercer país seguro" para los deportados. No continuarás usando a la Guardia Nacional militarizada para perseguir inmigrantes. Jamás calcarías la estrategia de López Obrador ni te someterías a las demandas de Donald Trump. No estás en un callejón sin salida, porque nunca hubieras declarado que "no hay ningún motivo de preocupación por el triunfo electoral de Donald Trump". Y sabemos que tú nunca mientes.